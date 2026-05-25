China envía 60 mil toneladas de arroz a Cuba en medio de crisis

China comenzó el envío de una de las mayores ayudas alimentarias destinadas a Cuba en los últimos años, con la llegada de las primeras 15 mil toneladas de arroz al puerto de La Habana en medio de la crisis económica, energética y alimentaria que enfrenta la isla.

El cargamento forma parte de un donativo total de 60 mil toneladas que serán entregadas gradualmente en cuatro embarques sucesivos de 15 mil toneladas cada uno, según informaron autoridades cubanas.

La llegada del arroz es un apoyo crucial en la crisis económica cubana.

La llegada del arroz ocurre en un momento especialmente complejo para Cuba, que atraviesa una fuerte crisis marcada por escasez de alimentos y medicinas, problemas de combustible y prolongados apagones eléctricos.

De acuerdo con medios oficiales cubanos retomados por el diario La Jornada, las autoridades consideran este apoyo como uno de los gestos de cooperación alimentaria más importantes recibidos por la isla en años recientes.

Durante el acto de recepción del cargamento, el embajador chino en La Habana, Hua Xin, destacó que las 60 mil toneladas representan "la mayor ayuda alimentaria" entregada por China a Cuba en los últimos años.

El embajador chino destaca la importancia de la ayuda alimentaria a Cuba.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el donativo mediante un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario destacó el valor político y simbólico de la ayuda en medio de las dificultades económicas que enfrenta la isla.

"En el espíritu de la firme voluntad política de construir conjuntamente la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China, recibimos con profunda gratitud 15 mil toneladas de arroz enviadas por el pueblo, Partido y Gobierno de China", escribió.

Díaz-Canel también confirmó que este primer embarque forma parte de un programa de entregas escalonadas que continuará durante las próximas semanas hasta completar las 60 mil toneladas comprometidas por Beijing.

La distribución del arroz se realizará gradualmente en todo el país.

La ministra cubana de Comercio Exterior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que el arroz será distribuido gradualmente en todo el país conforme lleguen los nuevos cargamentos.

La funcionaria reconoció que existen dificultades logísticas derivadas de la escasez de combustible, aunque aseguró que el gobierno está realizando esfuerzos para garantizar la entrega del alimento a la población.

El arroz es uno de los productos básicos más importantes dentro de la dieta cubana, por lo que su escasez se ha convertido en uno de los problemas más visibles de la actual crisis económica.

La economía cubana atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas.

Entre los principales problemas que enfrenta la isla se encuentran:

Escasez de alimentos y medicinas.

Déficit de combustible.

Apagones prolongados.

Inflación y dificultades de abastecimiento.

El gobierno cubano atribuye gran parte de esta situación al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962, así como al endurecimiento de sanciones en años recientes.

Además, las restricciones energéticas y las limitaciones para acceder a financiamiento internacional han complicado todavía más la situación interna.

China se ha convertido en uno de los principales aliados políticos y comerciales de Cuba, especialmente en un contexto de tensiones entre La Habana y Washington.

La donación de arroz forma parte de una cooperación más amplia que incluye apoyo económico, intercambio tecnológico y respaldo diplomático.

En días recientes, el gobierno chino también criticó las sanciones y acciones judiciales impulsadas por Estados Unidos contra figuras del gobierno cubano.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, pidió a Washington "dejar de utilizar el garrote de las sanciones" contra la isla.

Un gesto con impacto político y geopolítico.

Más allá de la ayuda humanitaria, el envío de las 60 mil toneladas de arroz también refleja el fortalecimiento de la relación estratégica entre China y Cuba.

Para el gobierno cubano, el respaldo chino representa un alivio parcial frente a las dificultades económicas y una muestra de apoyo internacional en medio de las sanciones estadounidenses.

Para Beijing, la cooperación con Cuba forma parte de una estrategia más amplia de expansión política y económica en América Latina, una región históricamente considerada de influencia estadounidense.

La llegada del primer cargamento marca así no solo un apoyo alimentario urgente para la población cubana, sino también un nuevo episodio en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos gobiernos.