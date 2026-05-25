La OMS alerta sobre brote de ébola en Congo: violencia en Ituri

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo avanza en medio de un escenario marcado por violencia, desplazamiento interno y crisis humanitaria, factores que están complicando seriamente las labores de control epidemiológico.

De acuerdo con la actualización difundida por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el país registra actualmente más de 900 casos sospechosos y 101 confirmados de ébola, concentrados principalmente en la provincia de Ituri.

Ituri, epicentro de la emergencia

La preocupación de la OMS no se limita al número de contagios. El principal problema es que el brote ocurre en una región afectada por conflictos armados y fuertes tensiones sociales.

Tedros explicó que en Ituri viven cerca de cinco millones de personas, pero una gran parte enfrenta condiciones extremas:

Una de cada cuatro personas necesita ayuda humanitaria.

Una de cada cinco está desplazada internamente.

Este contexto vuelve mucho más difícil contener la enfermedad, ya que miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y cambiar constantemente de ubicación.

La violencia frena la respuesta sanitaria

La OMS alertó que la inseguridad está afectando directamente la capacidad de respuesta médica.

Según Tedros, la violencia ha obligado a huir no solo a familias enteras, sino también a trabajadores sanitarios y personal humanitario, reduciendo la presencia de equipos médicos en las zonas afectadas.

Esto impacta tareas esenciales como:

La detección temprana de contagios.

El seguimiento de contactos.

La atención médica oportuna.

La vigilancia epidemiológica.

Sin condiciones mínimas de seguridad, las brigadas médicas enfrentan dificultades para operar y acceder a comunidades vulnerables.

¿Por qué el rastreo de contactos es clave?

El rastreo de contactos es una de las principales herramientas para contener enfermedades infecciosas como el ébola.

Consiste en identificar y monitorear a las personas que tuvieron contacto con alguien contagiado para actuar rápidamente si desarrollan síntomas.

Sin embargo, la OMS advirtió que esta estrategia se encuentra seriamente afectada por el conflicto y el desplazamiento de la población.

Cuando las personas cambian constantemente de lugar o no pueden ser localizadas, aumenta el riesgo de detectar infecciones demasiado tarde, lo que facilita nuevas cadenas de transmisión.

El miedo también complica el control del brote

Además de la violencia, la OMS señaló que el miedo y la desconfianza dentro de las comunidades están dificultando la respuesta sanitaria.

En contextos de inseguridad, algunas personas evitan reportar síntomas o rechazan el contacto con brigadas médicas, lo que reduce la eficacia de las medidas de contención.

La confianza entre comunidades y personal de salud es considerada fundamental para controlar este tipo de epidemias.

Más de 900 casos sospechosos y 101 confirmados

La OMS aclaró que los casos sospechosos y los confirmados no representan lo mismo.

Los casos sospechosos corresponden a personas bajo investigación por presentar síntomas o condiciones compatibles con ébola.

Los casos confirmados son aquellos verificados mediante pruebas.

Aunque no todos los casos sospechosos terminarán confirmándose, la cifra refleja la magnitud de la vigilancia epidemiológica desplegada en la región.

Un brote agravado por la crisis humanitaria

El organismo internacional advirtió que el ébola se está expandiendo en una zona donde ya existen graves problemas humanitarios y de seguridad.

La combinación de conflicto armado, desplazamiento masivo, falta de acceso médico y miedo comunitario está debilitando la capacidad de respuesta frente al brote.

Por ello, la OMS considera que la situación no es únicamente una emergencia sanitaria, sino también una crisis humanitaria compleja.

Qué se debe observar en las próximas semanas

Las próximas actualizaciones oficiales serán clave para determinar si el brote logra contenerse o continúa expandiéndose.

Entre los principales puntos a seguir están:

El aumento de casos confirmados.

La capacidad de ampliar el rastreo de contactos.

El acceso seguro del personal sanitario a las zonas afectadas.

La evolución de la violencia y el desplazamiento interno.

Por ahora, el dato más preocupante sigue siendo el mismo: el brote supera los 900 casos sospechosos y 101 confirmados, mientras las condiciones en Ituri dificultan una respuesta rápida y efectiva.