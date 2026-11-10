Cima Universidad de Navarra inicia proyecto ADVANCE para combatir cáncer de hígado

PAMPLONA, España — Un consorcio internacional liderado por el Cima Universidad de Navarra inició el proyecto de investigación ADVANCE, una iniciativa orientada a desarrollar inmunoterapias basadas en tecnología de ARN mensajero para combatir el carcinoma hepatocelular, el tipo de cáncer de hígado más frecuente y de mayor tasa de mortalidad.

La propuesta científica fue seleccionada por el Consejo Europeo de Innovación dentro de su programa de subvenciones de alta tecnología, asignándole un financiamiento de 3,8 millones de euros para su ejecución. El equipo de trabajo se conforma con la participación de la firma biotecnológica española Certest Biotec, el Centro de Oncología Pediátrica Princesa Máxima, el Instituto Holandés del Cáncer y la Universidad Goethe de Fráncfort en Alemania.

¿Qué busca el proyecto ADVANCE?

La investigadora principal del proyecto y especialista del Grupo de ARN no codificante del Cima, Puri Fortes, explicó que la investigación busca aprovechar el estrés metabólico del tejido tumoral para identificar antígenos específicos. El procedimiento emplea inteligencia artificial para analizar secuencias peptídicas que no se encuentran en células sanas, sirviendo de base para la formulación de dosis inmunológicas personalizadas.

Proyecciones sobre el carcinoma hepatocelular

El carcinoma hepatocelular representa una preocupación médica debido a las proyecciones globales, las cuales prevén que la incidencia de la enfermedad supere el millón de diagnósticos anuales en el transcurso de la próxima década debido al incremento de casos de obesidad y consumo de alcohol. Aunque las etapas iniciales del padecimiento son tratables mediante resección quirúrgica o trasplante de órgano, la mayoría de los diagnósticos se realiza en fases avanzadas con escasas opciones terapéuticas.

Ensayos y validación del proyecto

Los ensayos previstos por el consorcio contemplan una etapa de validación preclínica in vitro e in vivo para evaluar la capacidad de las vacunas en la estimulación de respuestas inmunitarias mediante células T citotóxicas. De obtener resultados positivos, el modelo conceptual de identificación de antígenos mediante ARN podrá extenderse a otros tipos de tumores malignos de difícil tratamiento en la práctica clínica.