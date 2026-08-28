Dick Van Dyke comparte su rutina de ejercicio a los 100 años

A sus 100 años, Dick Van Dyke sigue sorprendiendo por su energía y movilidad. El reconocido actor estadounidense, cuya carrera lo convirtió en una figura emblemática del cine y la televisión, mantiene una rutina de actividad física y asegura que el ejercicio continúa siendo parte importante de su vida cotidiana. Lejos de abandonar el gimnasio con el paso de los años, Van Dyke ha mantenido la constancia. Durante una conversación en el podcast Where Everybody Knows Your Name, habló sobre el hábito que lo ha acompañado durante gran parte de su vida.

"Siempre hice ejercicio tres días por semana", explicó el actor, quien considera que mantenerse en movimiento ha sido una de las claves para conservar su fuerza y evitar la rigidez que puede aparecer cuando pasa demasiado tiempo sin actividad física.

La rutina de ejercicio de Dick Van Dyke incluye fuerza y movilidad.

La rutina de Dick Van Dyke no consiste únicamente en caminar o realizar movimientos ligeros. El actor continúa haciendo ejercicios de fuerza, utiliza máquinas de gimnasio y combina estas actividades con movimientos enfocados en conservar la movilidad y la flexibilidad.

Para Van Dyke, mantenerse activo tiene un efecto directo en cómo se siente durante el día. Según ha contado, cuando deja de hacer ejercicio comienza a experimentar una mayor sensación de rigidez en el cuerpo. Su esposa, Arlene Silver, también forma parte de esta rutina y suele acompañarlo al gimnasio. La pareja ha compartido algunos detalles de su vida diaria, entre ellos la alimentación que disfruta el actor al comenzar el día.

El desayuno favorito de Dick Van Dyke y sus hábitos alimenticios.

En 2025, Arlene Silver mostró cómo prepara uno de los desayunos favoritos de Van Dyke: dos huevos acompañados de tostadas de pan de papa con manteca y mermelada de fresa.

Otro detalle que llamó la atención fue su manera de tomar café. Cuando tenía 99 años, trascendió que el actor acostumbraba agregar cinco terrones de azúcar a su bebida, una costumbre que contrastó con la imagen de una dieta estrictamente enfocada en alimentos saludables.