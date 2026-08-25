Fuerzas israelíes invaden complejo de la UNRWA en Jerusalén

Israel tomó este martes un complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, donde, según afirma el gobierno israelí, se construirá una escuela. La UNRWA informó en un comunicado que cuatro vehículos armados y más de 50 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes invadieron la instalación de la ONU cuando 20 de sus trabajadores estaban en su interior.

Incursión de fuerzas israelíes en Qalandia

El complejo, conocido como Centro de Formación de Qalandia, está ubicado en el territorio palestino de Jerusalén Este, pero al otro lado del muro de separación de Cisjordania. La evacuación se produce meses después de que el Parlamento israelí adoptara una decisión sin precedentes, que choca con el derecho internacional, despojando a la UNRWA de su inmunidad, decretando la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y cortando sus suministros.

Reacción de la UNRWA ante la incursión

"La UNRWA condena inequívocamente esta incursión no autorizada y profundamente preocupante en el Centro de Formación de Qalandia. La entrada de fuerzas de seguridad armadas en una instalación de las Naciones Unidas, sin la autorización ni el consentimiento de la ONU, es inaceptable", dice la organización, alegando que se trata de una instalación protegida por la inmunidad que le otorga el derecho internacional.