Donald Trump suspende citas para visas de inmigrante en embajadas

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó una pausa temporal en las entrevistas para visas de inmigrante que se realizan en las embajadas y consulados estadounidenses en diferentes países. La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

La administración de Donald Trump implementa una pausa en las entrevistas para visas de inmigrante.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la suspensión está vinculada con una iniciativa global de capacitación dirigida a los funcionarios consulares. El objetivo declarado por la administración es proporcionar a los funcionarios las herramientas necesarias para realizar evaluaciones "integrales y consistentes" de los solicitantes, especialmente en relación con la posibilidad de que dependan de determinados beneficios públicos una vez que ingresen al país.

El Departamento de Estado justifica la medida por una nueva capacitación a funcionarios consulares.

Esta pausa en las entrevistas para visas de inmigrante se produce en un contexto donde la administración de Trump ha estado enfocada en la inmigración y en la evaluación de los solicitantes para evitar que se conviertan en una carga pública para Estados Unidos. La medida ha generado preocupación entre aquellos que buscan emigrar y que se encuentran en diferentes etapas del proceso consular.

La suspensión afecta a solicitantes en diversas etapas del proceso consular.

Con esta decisión, el gobierno busca asegurar que los funcionarios consulares estén mejor preparados para evaluar a los solicitantes de visas, lo que podría tener un impacto significativo en el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos.