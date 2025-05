Cónclave 2025: ¿Cuándo y cómo se elegirá al nuevo Papa tras la muerte de Francisco?

El próximo miércoles 7 de mayo de 2025, el Vaticano iniciará el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. Este evento reunirá a 133 cardenales electores en la Capilla Sixtina, quienes deberán alcanzar una mayoría de dos tercios (89 votos) para nombrar al nuevo pontífice .

La jornada comenzará a las 10:00 a.m. hora de Roma (3:00 a.m. en México) con la misa "Pro eligendo Papa", presidida por el cardenal Giovanni Battista Re en la Basílica de San Pedro . Posteriormente, a las 4:30 p.m. hora local (9:30 a.m. en México), los cardenales se encerrarán en la Capilla Sixtina para iniciar las votaciones

El primer día se realizará una sola votación, y si no se alcanza el consenso necesario, se emitirá una fumata negra alrededor de las 6:00 p.m. hora de Roma (11:00 a.m. en México) . A partir del segundo día, se efectuarán hasta cuatro votaciones diarias: dos por la mañana y dos por la tarde .

Si tras tres días no se logra una elección, se hará una pausa de reflexión. En caso de llegar a 34 votaciones sin resultado, solo se podrá votar por los dos cardenales más apoyados .

Una vez elegido, el nuevo Papa deberá aceptar el cargo, elegir su nombre, vestirse con la sotana blanca y recibir el homenaje del Colegio Cardenalicio. Finalmente, se anunciará su elección al público con la tradicional frase "Habemus Papam" desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, seguida de su primera bendición Urbi et Orbi .

Este cónclave es considerado uno de los más diversos en la historia de la Iglesia Católica, con cardenales procedentes de 71 países y una edad promedio de 72 años .

Entre los principales candidatos se encuentran los italianos Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa y Matteo Zuppi, así como los españoles Ángel Fernández Artime y Cristóbal López Romero .

La elección del nuevo Papa definirá el rumbo de la Iglesia Católica en un momento de importantes desafíos y transformaciones.