Escala la tensión entre Trump y Meloni: intercambio de acusaciones desata crisis diplomática

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de un intercambio público de declaraciones que derivó en una controversia diplomática de alto nivel.

La disputa surgió pocos días después de que ambos líderes coincidieran durante la cumbre del G7 celebrada en Francia. Aunque durante el encuentro se observaron gestos de cordialidad y mensajes que apuntaban a una posible reconciliación, las diferencias reaparecieron rápidamente.

En declaraciones realizadas a un medio italiano, Trump afirmó que Meloni había insistido en fotografiarse con él durante la cumbre y aseguró que accedió por consideración personal. Sus palabras fueron interpretadas en Italia como un desaire hacia la mandataria y hacia el país europeo.

La respuesta de Meloni no tardó en llegar. Desde Bruselas, donde participaba en una reunión del Consejo Europeo, rechazó categóricamente las afirmaciones del mandatario estadounidense y aseguró que se trataba de versiones falsas. Además, defendió la posición de su país y subrayó que Italia no actúa desde la dependencia ni la subordinación frente a sus aliados.

¿Qué declaraciones generaron la controversia?

Lejos de disminuir, la confrontación continuó durante la misma jornada. Trump volvió a referirse a la dirigente italiana, cuestionando su actuación y la de otros miembros de la OTAN en temas relacionados con el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata dentro del gobierno italiano. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, calificó las expresiones del mandatario estadounidense como ofensivas y anunció la cancelación de una visita programada a Estados Unidos. Según explicó, las palabras de Trump no solo afectaban a Meloni, sino que representaban una ofensa para Italia en su conjunto.

Reacciones políticas en Italia

La polémica también generó muestras de respaldo hacia la primera ministra italiana desde distintos sectores políticos. Entre ellas destacó la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien expresó públicamente su solidaridad con Meloni y señaló que el episodio iba más allá de una simple discrepancia política o personal.

Asimismo, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, se comunicó con la mandataria para transmitirle su apoyo, al igual que diversas figuras de la oposición italiana.

El enfrentamiento marca un nuevo episodio de tensión entre dos líderes que durante años fueron considerados aliados dentro del espacio político conservador internacional. Por ahora, las diferencias parecen haber abierto una brecha que trasciende el ámbito personal y amenaza con impactar la relación política entre ambos gobiernos.