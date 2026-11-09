Escándalo: Investigan a presidente Nvidia por presuntos vínculos con una espía china

Nvidia se encuentra en medio de una controversia que va más allá de la vida personal de su director ejecutivo, Jensen Huang. Una investigación relacionada con su vínculo sentimental con la empresaria Alice Huang, señalada como presunta agente de inteligencia china, habría puesto bajo la lupa la seguridad tecnológica de Estados Unidos y las operaciones de la compañía.

De acuerdo con información publicada por The New York Times el pasado 29 de octubre, los servicios de inteligencia estadounidenses investigan si la relación entre ambos pudo haber sido utilizada como un medio para obtener información confidencial sobre Nvidia y el sector de los chips de inteligencia artificial.

Las sospechas apuntan a que Alice Huang, también identificada como Huang Le, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad de China para acercarse a figuras relevantes de la industria tecnológica estadounidense y conseguir información de interés para el gobierno asiático.

Entre los posibles objetivos también estaría influir en las decisiones de Nvidia en beneficio de China, en un momento en que Washington mantiene restricciones a la exportación de semiconductores avanzados hacia ese país por motivos de seguridad nacional.

¿Quién es Alice Huang, la empresaria señalada por Estados Unidos?

La información pública sobre Alice Huang es limitada. Sin embargo, distintos reportes periodísticos han reconstruido parte de su trayectoria profesional y sus vínculos empresariales.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra su participación en Megaspeed International, una compañía relacionada con el sector de centros de datos y establecida en Singapur, donde habría ocupado el cargo de directora gerente.

También se ha reportado que trabajó en una institución bancaria multinacional y que tuvo experiencia en medios de comunicación chinos, entre ellos CCTV y Hunan TV.

Por su parte, Bloomberg encontró registros que la relacionan con Shanghai Hexi Investment Management, una firma de gestión de fondos que realizó inversiones en la compañía de videojuegos 7Road.

Esta última empresa cambió su nombre a Megaspeed en 2023. Posteriormente, el negocio pasó a formar parte de Swiftdata, vinculada con el empresario singapurense Tan Yong Pong. Alice Huang dejó la compañía hacia finales de ese mismo año.

Aunque su trayectoria todavía presenta aspectos sin confirmar, sus conexiones dentro del sector tecnológico y financiero son parte de los elementos que han despertado el interés de las investigaciones.

Cabe señalar que, pese a compartir apellido, Alice Huang y Jensen Huang no tienen parentesco familiar.

Fotografías y encuentros bajo la lupa

Otro elemento que ha llamado la atención son los encuentros entre ambos. Aunque no se conocen detalles precisos sobre cuándo comenzó su relación, existen registros de reuniones en Taipéi, Taiwán.

Entre ellos figura una fotografía tomada en junio de 2024 y un video de una cena realizada en mayo de 2025, durante una feria tecnológica celebrada en la capital taiwanesa.

En ese mismo periodo, una empresa relacionada con Megaspeed en Malasia consiguió adquirir equipos tecnológicos de Nvidia. Esta operación provocó que autoridades estadounidenses examinaran si los productos pudieron haber sido desviados hacia China.

La compañía involucrada ha rechazado las acusaciones de contrabando de tecnología.

La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

El caso se desarrolla en medio de las tensiones entre Washington y Pekín por el control de tecnologías estratégicas, particularmente los chips avanzados y los semiconductores utilizados en inteligencia artificial.

Desde 2022, Estados Unidos mantiene restricciones para exportar determinados procesadores avanzados a China, debido a las preocupaciones sobre su posible utilización en aplicaciones militares.

En este escenario, Taiwán también ocupa un lugar relevante por su participación en la industria de los semiconductores y su posición dentro de la competencia tecnológica entre ambas potencias.

Por ello, las sospechas relacionadas con Jensen Huang y Alice Huang han adquirido una dimensión que involucra no solamente a Nvidia, sino también a cuestiones de seguridad nacional.

Investigaciones y caída de las acciones de Nvidia

Las revelaciones también generaron reacciones en el ámbito político y empresarial. El presidente Donald Trump expresó su respaldo a Jensen Huang, mientras que comisiones de la Cámara de Representantes solicitaron que el empresario comparezca para abordar el asunto.

Al mismo tiempo, Nvidia inició una investigación interna y las autoridades de Singapur comenzaron a revisar las actividades de Megaspeed.

En medio de la controversia, Jensen Huang reconoció haber sido infiel y ofreció disculpas a su familia mediante un correo electrónico enviado al personal de Nvidia el domingo 8 de noviembre.

En su mensaje expresó: "Mis acciones le lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente".

Un día después, el lunes 9 de noviembre, las acciones de Nvidia registraron una caída en el Nasdaq, la bolsa electrónica de valores de Estados Unidos.

Así, lo que comenzó como una controversia relacionada con la vida privada del máximo directivo de Nvidia terminó vinculado con investigaciones sobre posibles riesgos de espionaje, acceso a información tecnológica y las tensiones comerciales y estratégicas entre Estados Unidos y China.