Paraguay en tensión: Santiago Peña pide 72 horas para defenderse del juicio político en su contra

La crisis política y financiera en Paraguay suma un nuevo capítulo. El presidente Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante el juicio político que fue aprobado en su contra, en medio de la controversia generada por la caída de Ueno Bank y sus consecuencias para el país.

Aunque el mandatario presentó su renuncia el mismo día en que se aprobó el procedimiento legislativo, continúa al frente del Gobierno, pues su dimisión todavía no ha recibido el aval del Congreso.

Peña explicó que necesita más tiempo para ejercer su derecho a la defensa y contar con las condiciones necesarias para responder a los señalamientos. De acuerdo con su postura, el plazo inicial era insuficiente, ya que debía presentar sus argumentos en menos de 12 horas después de recibir la notificación oficial.

A través de una publicación, el presidente aseguró que dará a conocer su versión de los acontecimientos y que no evitará enfrentar el proceso político.

"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", expresó.

Horas después, compartió una fotografía en la que aparece acompañado de sus abogados, mientras espera que el Senado resuelva su petición para ampliar el tiempo de preparación.

¿Por qué Santiago Peña sigue siendo presidente si presentó su renuncia?

Pese a haber anunciado su salida del cargo, Santiago Peña continúa siendo formalmente el presidente de Paraguay. Esto se debe a que su renuncia necesita ser aprobada por el Congreso para que pueda tener validez.

Sin embargo, durante la sesión en la que debía discutirse su dimisión, los legisladores abandonaron el recinto, por lo que no se concretó su aceptación.

Otro elemento que rodea la controversia es la condición que adquieren los expresidentes paraguayos, quienes pasan a ser senadores vitalicios. En este contexto, existe una estrategia política para evitar que Peña abandone voluntariamente la Presidencia y obtenga esa condición.

El Senado avanza con el juicio político

Mientras se define el futuro de su renuncia, el procedimiento en contra del mandatario ya comenzó formalmente en el Senado.

Las acusaciones están relacionadas con el presunto mal desempeño de sus funciones, en un contexto marcado por la crisis financiera que atraviesa Paraguay tras la caída de Ueno Bank.

Ahora, la atención está puesta en la solicitud de prórroga y en los argumentos que presentará Santiago Peña para defenderse de las acusaciones.

El desenlace del proceso será determinante para conocer si el mandatario logra mantenerse en el cargo o enfrenta una destitución en medio de uno de los momentos más complicados de su administración.