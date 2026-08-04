La Met Gala 2027 tendrá a John Galliano como eje: Anna Wintour responde a críticas

Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano. La elección del diseñador británico como eje de la próxima exposición del Museo Metropolitano reavivó el debate por la polémica que marcó su carrera en 2011. Parece que la noticia de que la Met Gala de 2027 eligió al diseñador John Galliano como tema no cayó nada bien en ciertos sectores del entretenimiento y la moda, por lo que Anna Wintour tuvo que salir en defensa de la decisión.

Controversia por la elección de John Galliano

De acuerdo con la prensa internacional, la elección ha generado controversia debido a que Galliano tiene un historial de comentarios antisemitas y racistas. Galliano fue director creativo de Christian Dior de 1996 a 2011, un periodo que Lauren Sherman, colaboradora de moda de CBS News y corresponsal de Puck, describe como fundamental para la transformación de la industria.

Defensa de Anna Wintour

Junto con Alexander McQueen, es considerado uno de los últimos grandes diseñadores en cambiar radicalmente la forma de vestir. 'Su carrera no está definida por un momento, algo con lo que vivirá por el resto de su vida. La exposición no eludirá ninguna de las sombras del pasado de John. Es parte de lo que lo ha moldeado. El espectáculo abarcará todo el arco de su carrera y se enfrentará a todo ello', dijo la exeditora de Vogue a Deadline.