Jóvenes Construyendo el Futuro: Consulta vacantes en tu municipio

Jóvenes Construyendo el Futuro... Consulta aquí si hay vacantes para recibir los 9 mil 500 pesos al mes y seguro del IMSS, en tu estado y municipio (Mapa)

Consulta el mapa de Jóvenes Construyendo el Futuro para saber si tu municipio tiene vacantes y conoce el apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos.

Encontrar un espacio disponible en Jóvenes Construyendo el Futuro depende, en buena medida, del municipio donde vive cada aspirante. Para facilitar esta consulta, el programa cuenta con un Mapa de Focalización que permite identificar las localidades consideradas en cada periodo de vinculación. La herramienta está diseñada para dar prioridad a jóvenes que viven en zonas con mayor rezago social e índices de inseguridad, por lo que la apertura no ocurre de manera uniforme en todo el país. Es decir, que una persona cumpla con los requisitos no significa necesariamente que tenga un espacio disponible en su municipio en ese momento.

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Durante la capacitación, que puede extenderse hasta por 12 meses, los aprendices reciben un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos en 2026, además de seguro médico del IMSS.

¿Qué significa cada color del mapa?

El Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro utiliza distintos colores para mostrar el estado de cada municipio. La lectura es sencilla, pero resulta clave antes de intentar elegir un centro de trabajo.

• Verde (Municipio Abierto): Significa que esa localidad participa activamente en el periodo vigente y cuenta con espacios libres de capacitación. Si ves tu municipio en verde, puedes iniciar tu postulación de inmediato.

• Dorado o Amarillo (Meta Alcanzada): Indica que el municipio sí fue contemplado para la convocatoria actual, pero todas las vacantes disponibles ya fueron ocupadas por otros jóvenes. Tendrás que esperar al siguiente bimestre.