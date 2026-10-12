Ilhan Omar destaca como representante demócrata en Minnesota

# ¿Quién es Ilhan Omar, la representante demócrata de Estados Unidos?

Ilhan Omar es una política demócrata de origen somalí que representa al quinto distrito de Minnesota en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su trayectoria política y sus posturas sobre inmigración y política exterior la han convertido en una figura destacada del ala progresista del Partido Demócrata.

Ilhan Omar nació el 4 de octubre de 1982 en Mogadiscio, Somalia. Durante su infancia, su familia huyó de la guerra civil y permaneció en un campo de refugiados en Kenia antes de trasladarse a Estados Unidos en 1995.

Con el paso de los años, Omar se involucró en la política local y estatal de Minnesota. En 2016 fue elegida para la Cámara de Representantes de ese estado y, en 2018, consiguió un escaño en el Congreso federal, cargo que asumió en enero de 2019.

Ilhan Omar, una pionera en el Congreso

Su llegada al Capitolio marcó un precedente: se convirtió en una de las primeras mujeres musulmanas en formar parte de la Cámara de Representantes y en la primera congresista federal de origen somalí en Estados Unidos.

¿Por qué es una figura polémica?

Omar pertenece al sector progresista del Partido Demócrata y ha cuestionado diversas políticas migratorias de los gobiernos republicanos, así como decisiones de política exterior de Estados Unidos.

Sus declaraciones sobre Israel y el conflicto en Medio Oriente también han generado controversias y críticas entre dirigentes republicanos y algunos integrantes de su propio partido.

A lo largo de su carrera, el expresidente Donald Trump ha dirigido ataques verbales contra la legisladora, quien ha denunciado las expresiones en su contra y las ha relacionado con discursos discriminatorios.

Su papel en la política estadounidense

Además de su trabajo legislativo, Ilhan Omar se ha convertido en una figura representativa de los debates sobre migración, diversidad religiosa y representación de las comunidades de origen extranjero en la política estadounidense.

Su trayectoria continúa generando atención tanto por sus iniciativas y posicionamientos políticos como por las controversias que rodean su figura.