Papa León XIV será operado por un nódulo pulmonar: esto se sabe sobre el procedimiento

El papa León XIV se prepara para someterse a una cirugía para retirar un nódulo pulmonar identificado durante recientes estudios médicos. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, el hallazgo se produjo en una etapa muy temprana y la intervención está prevista para esta semana en el hospital Gemelli de Roma.

Este será el primer procedimiento quirúrgico del pontífice desde el inicio de sus 17 meses de pontificado. Aunque no se han dado a conocer las fechas exactas de la operación ni de su hospitalización, se estima que el periodo de recuperación será de aproximadamente siete días.

¿En qué consiste la cirugía de un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña zona anormal de tejido en el pulmón cuyo diámetro es inferior a tres centímetros. Estas formaciones pueden detectarse mediante una tomografía computarizada, incluso cuando el estudio se realiza para investigar otros problemas de salud.

Según la información de la Sociedad Americana del Cáncer, los nódulos pueden ser benignos, es decir, no cancerosos, o malignos. Por ello, su detección requiere una evaluación médica para determinar su naturaleza y establecer el tratamiento adecuado.

En el caso del papa León XIV, el procedimiento anunciado consiste en extirpar el nódulo. Sin embargo, no se ha informado públicamente si la lesión es benigna o maligna, por lo que no es posible establecer un diagnóstico a partir de los datos disponibles.

El especialista en cáncer de pulmón Stephen Liu, del Centro Oncológico Integral Lombardi de Georgetown, señaló que, cuando un nódulo resulta canceroso y se retira en una fase inicial, las perspectivas pueden ser muy favorables y la cirugía podría ser suficiente como tratamiento.

¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse?

El Vaticano prevé que León XIV necesite alrededor de una semana para recuperarse de la intervención. No obstante, especialistas en oncología que no participan en su atención indicaron que algunos pacientes pueden abandonar el hospital después de unos días y continuar el proceso de recuperación en casa.

El pontífice, de 71 años, ha sido descrito como una persona con buena salud y condición física, características que pueden favorecer su recuperación. El Vaticano también precisó que los estudios en los que se descubrió el nódulo formaban parte de una revisión médica rutinaria y que no fueron motivados por un problema de salud específico.

La operación se realizará en la Policlínica Agostino Gemelli, un hospital universitario católico de Roma que pertenece a la Universidad Católica del Sagrado Corazón. El centro dispone de un espacio especial para atender a los pontífices, ubicado en el décimo piso y equipado con una capilla privada.

El hospital también atendió al papa Francisco durante su última enfermedad, antes de su fallecimiento en mayo de 2025. Por su parte, san Juan Pablo II llegó a referirse al centro como «Vaticano III», en alusión al Vaticano y a la residencia papal de verano en Castel Gandolfo.

Actividades del pontífice podrían sufrir cambios

La intervención médica podría modificar parte de la agenda de León XIV durante los próximos días. Entre sus compromisos se encuentra una misa pública programada para el miércoles, con la que se prevé clausurar una conferencia de una semana dedicada a la pastoral familiar.

Sin embargo, funcionarios del Vaticano señalaron que el papa podría no participar en esa celebración.

También existen interrogantes sobre su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. El itinerario contempla numerosos desplazamientos, incluidos 12 vuelos y dos trayectos en helicóptero, además de cambios importantes de altitud durante su estancia en territorio peruano.

Aunque todavía no se ha confirmado si la cirugía alterará estos planes, León XIV manifestó el domingo que mantenía su intención de realizar la visita.

¿Quién gobierna el Vaticano si el papa está inconsciente?

La intervención también pone de relieve una cuestión relacionada con el gobierno de la Iglesia católica: la autoridad del pontífice durante una incapacidad temporal.

De acuerdo con la información proporcionada, el derecho canónico no establece un mecanismo específico para determinar quién debe asumir las funciones papales si el titular queda completamente incapacitado. Por ello, incluso si León XIV permanece inconsciente durante la operación, conservará su condición de papa y su autoridad.

Este escenario tiene antecedentes. Tanto Francisco como san Juan Pablo II mantuvieron sus funciones durante hospitalizaciones prolongadas y realizaron nombramientos, además de emitir disposiciones y declaraciones desde los centros médicos donde recibían atención.

Mientras tanto, un grupo de funcionarios se encarga de las tareas cotidianas de la administración vaticana. La posibilidad de que un pontífice permanezca incapacitado durante un periodo prolongado ha impulsado reflexiones sobre la necesidad de establecer previsiones más claras dentro del derecho de la Iglesia.

León XIV designa al nuevo decano del Colegio Cardenalicio

Dos días antes de anunciarse la operación, el papa confirmó el nombramiento del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 69 años, como nuevo decano del Colegio Cardenalicio. El religioso sustituirá al cardenal Giovanni Battista Re, de 92 años, cuyo mandato había sido extendido por Francisco semanas antes de su fallecimiento.

El decano tiene responsabilidades relevantes durante la transición entre pontificados: preside las exequias del papa fallecido y contribuye a organizar las reuniones de los cardenales previas al cónclave, en las que se analizan las necesidades de la Iglesia. Si cumple con el requisito de edad establecido, también preside la elección del nuevo pontífice en la Capilla Sixtina.

El Vaticano difundió además una carta escrita por León XIV el domingo para agradecer a Re su trayectoria y su participación en la transición posterior a la muerte de Francisco.

Por ahora, la atención se centra en la operación pulmonar y en la evolución del pontífice durante los días posteriores. La información disponible no confirma la naturaleza del nódulo ni permite determinar si será necesario algún tratamiento adicional después de la cirugía.