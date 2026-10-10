Hitler Mussolini Simeón Flores gana elecciones y será alcalde de Queropalca

LIMA — El ciudadano peruano Hitler Mussolini Simeón Flores asumirá la alcaldía del municipio rural de Queropalca, ubicado en la región andina de Huánuco, tras imponerse en los comicios locales por un estrecho margen de 25 votos.

Simeón Flores, de 45 años, compitió como candidato del partido de centroizquierda Ahora Nación y obtuvo el 34.5 % de los sufragios válidos, equivalentes a 229 votos. Su contendiente más cercano, Gaspar Osorio, representante de la agrupación de ultraderecha Renovación Popular, alcanzó el 30.7 % con 204 votos en una contienda donde se registraron 663 votos válidos.

Detalles de la elección

El virtual alcalde, cuyos nombres de pila corresponden a los apellidos de los dictadores Adolf Hitler y Benito Mussolini, asumirá sus funciones gubernamentales a partir del 1 de enero. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones, Simeón Flores militó anteriormente en el partido Fuerza Popular hasta el año pasado, antes de unirse a la plataforma política que lidera el parlamentario Alfonso López Chau.

Fenómeno de nombres históricos en Perú

El peculiar uso de nombres históricos o de figuras de la Segunda Guerra Mundial es un fenómeno recurrente en diversas regiones rurales de Perú. En 2018, un político llamado Hitler Alba Sánchez fue electo alcalde en la localidad de Yúngar, en la región de Áncash, tras superar en la contienda electoral a un rival llamado Lenin Vladimir Rodríguez Valverde.