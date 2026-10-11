Papa León XIV anuncia cirugía por nódulo pulmonar

Desde el balcón del Palacio Apostólico y frente a una concurrida plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense León XIV comunicó este domingo que deberá someterse a una cirugía en el transcurso de la semana. La decisión responde al hallazgo de un nódulo pulmonar en estadio temprano, detectado de forma casual durante unos exámenes médicos rutinarios.

Ante la atenta mirada de los fieles congregados, el Santo Padre mantuvo una actitud serena al detallar los pasos a seguir: "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado" expresó. Asimismo, confirmó que los especialistas aconsejan una extirpación inmediata, indicación que aceptó para proceder con la operación en los días próximos.

Hacia el final de su intervención dominical, el líder de la Iglesia Católica agradeció las muestras de afecto y pidió el respaldo de la comunidad: "Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo", concluyó con tranquilidad antes de despedirse del público.