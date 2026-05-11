Fracasan intentos de paz entre Trump e Irán; tensión mantiene en alerta a Medio Oriente

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa sin una solución cercana luego de que ambas naciones rechazaran las más recientes propuestas de paz destinadas a poner fin a las hostilidades que se han prolongado durante 10 semanas. Aunque permanece vigente un frágil cese al fuego, nuevos incidentes militares y desacuerdos diplomáticos mantienen la tensión en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "totalmente inaceptable" la respuesta enviada por representantes iraníes respecto a las negociaciones. Tras sus declaraciones en redes sociales, el dólar estadounidense registró un fortalecimiento frente a otras divisas internacionales.

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní. De acuerdo con reportes citados en medios internacionales, Irán propuso transferir parte de su uranio altamente enriquecido a un tercer país y diluir otra parte de sus reservas, aunque rechazó desmontar sus instalaciones nucleares. Además, solicitó garantías de recuperación del material en caso de que las conversaciones fracasen.

Sin embargo, la agencia iraní Tasnim negó la versión relacionada con el manejo del material nuclear y aseguró que el objetivo principal de Teherán es lograr el fin inmediato de la guerra, el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados.

La televisión estatal iraní también informó que el gobierno rechazó el plan estadounidense al considerarlo una rendición, además de exigir compensaciones por daños de guerra. Entre las propuestas de Washington se encontraba permitir nuevamente el tránsito por el Estrecho de Ormuz y reducir restricciones sobre puertos iraníes antes de continuar con las negociaciones nucleares.

Mientras tanto, la situación en la región sigue siendo inestable pese al alto al fuego establecido desde el 8 de abril. En días recientes, un dron provocó un incendio temporal en un buque de carga frente a Qatar, mientras Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reportaron la interceptación de drones hostiles.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que el conflicto aún no puede darse por terminado y aseguró que todavía es necesario eliminar las capacidades nucleares iraníes y sus reservas de uranio enriquecido.

Por su parte, Trump insistió en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y acusó al gobierno iraní de retrasar y manipular las negociaciones durante décadas. No obstante, el mandatario estadounidense no detalló cuáles podrían ser las consecuencias tras rechazar la propuesta iraní.

El conflicto también continúa afectando a la economía internacional. El aumento en los precios del petróleo y del gas ha generado presión sobre diversos gobiernos y consumidores, mientras empresas energéticas advierten que la estabilidad del mercado tardará meses en recuperarse incluso si el Estrecho de Ormuz reabre completamente.