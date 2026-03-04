Crisis energética en Cuba: desabastecimiento de combustible afecta vuelos

La crisis energética en el Caribe ha alcanzado un nuevo punto crítico con el anuncio oficial del gobierno de Cuba sobre la extensión del desabastecimiento de combustible para aviación. Según los reportes de este martes 3 de marzo de 2026, la carencia de turbocombustible en todos los aeropuertos de la isla se prolongará, al menos, hasta el mes de abril, lo que representa un golpe devastador para la conectividad internacional del país y su ya debilitada industria turística.

¿Cómo afecta el desabastecimiento a las aerolíneas?

La medida, comunicada a través de las autoridades aeronáuticas cubanas, implica que las aerolíneas extranjeras que operen vuelos hacia la isla deberán implementar estrategias de "contingencia técnica". Esto obliga a las compañías aéreas a realizar escalas técnicas en países vecinos como República Dominicana, Jamaica o México únicamente para repostar, o bien, a volar con el combustible suficiente para el trayecto de ida y vuelta, lo que reduce significativamente la capacidad de carga y el número de pasajeros permitidos por aeronave para evitar el exceso de peso.

El origen de esta parálisis operativa se atribuye a una combinación de factores logísticos y financieros que han impedido la llegada de buques cisterna a las refinerías cubanas. Las autoridades han señalado que los retrasos en los pagos a proveedores internacionales, sumados a las dificultades técnicas en las plantas de procesamiento local, han vaciado las reservas estratégicas destinadas al sector civil. Aunque el gobierno cubano asegura estar realizando gestiones de "máxima prioridad" con aliados comerciales para normalizar el flujo en abril, la incertidumbre ya ha provocado que varias aerolíneas europeas y norteamericanas cancelen frecuencias programadas para la temporada de primavera.

Consecuencias para el turismo y la economía local

Para los viajeros y la economía local, las consecuencias son inmediatas. El encarecimiento de los boletos aéreos debido a los costos operativos adicionales y la reducción de la oferta de vuelos amenazan con aislar aún más a la nación en un momento donde el ingreso de divisas por turismo es vital. Mientras tanto, los aeropuertos de La Habana, Varadero y Santiago de Cuba operan bajo mínimos, priorizando el escaso combustible restante para misiones de emergencia y vuelos de Estado, dejando el tránsito comercial a la deriva de las negociaciones externas.