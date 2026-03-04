Contactanos
Mundo

Tim Kaine impulsa resolución en el Senado contra guerra de Trump en Irán

El ataque estadounidense en Irán ha dejado al menos 87 muertos y es el primero desde la Segunda Guerra Mundial.

Por Staff / La Voz - 04 marzo, 2026 - 10:28 a.m.
Tim Kaine impulsa resolución en el Senado contra guerra de Trump en Irán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Senado de Estados Unidos votaría el 4 de marzo una resolución para frenar la guerra con la intervención militar del presidente Donald Trump en Irán.

      La votación en el Senado

      El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles 4 de marzo una resolución para frenar la guerra con la intervención militar del presidente Donald Trump en Irán.

      Propuesta de Tim Kaine

      Propuesta del senador demócrata Tim Kaine y miembro de los comités de Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores que ha señalado que Trump debe presentar públicamente su plan en torno a la guerra en Irán.

      Falta de apoyo para la resolución

      Pese a la escala que ha marcado la guerra de Trump en Irán tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, la votación en el senado para una resolución y frenar la invasión podría no suceder.

      Debido a que esta iniciativa tiene poco apoyo para prosperar, debido a que la oposición en las cámaras legislativas son minoría.

      Ante ello, el legislador republicano Rand Paul ha podido "retirar" las Fuerzas Armadas estadounidenses de las "hostilidades" contra Irán pues la invasión no fue autorizada por el Congreso. El ataque estadounidense habría sido frente a la costa sur de Sri Lanka durante la madrugada del miércoles, así como la cifra letal habría dejado al menos 87 muertos confirmados.

      Dicho ataque, es el primero de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth; con el cual la ofensiva de Estados Unidos expande de Oriente Próximo hacia las aguas internacionales del Océano Índico.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados