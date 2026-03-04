Tim Kaine impulsa resolución en el Senado contra guerra de Trump en Irán

El Senado de Estados Unidos votaría el 4 de marzo una resolución para frenar la guerra con la intervención militar del presidente Donald Trump en Irán.

La votación en el Senado

El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles 4 de marzo una resolución para frenar la guerra con la intervención militar del presidente Donald Trump en Irán.

Propuesta de Tim Kaine

Propuesta del senador demócrata Tim Kaine y miembro de los comités de Fuerzas Armadas y Relaciones Exteriores que ha señalado que Trump debe presentar públicamente su plan en torno a la guerra en Irán.

Falta de apoyo para la resolución

Pese a la escala que ha marcado la guerra de Trump en Irán tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, la votación en el senado para una resolución y frenar la invasión podría no suceder.

Debido a que esta iniciativa tiene poco apoyo para prosperar, debido a que la oposición en las cámaras legislativas son minoría.

Ante ello, el legislador republicano Rand Paul ha podido "retirar" las Fuerzas Armadas estadounidenses de las "hostilidades" contra Irán pues la invasión no fue autorizada por el Congreso. El ataque estadounidense habría sido frente a la costa sur de Sri Lanka durante la madrugada del miércoles, así como la cifra letal habría dejado al menos 87 muertos confirmados.

Dicho ataque, es el primero de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth; con el cual la ofensiva de Estados Unidos expande de Oriente Próximo hacia las aguas internacionales del Océano Índico.