Donald Trump lanza ofensiva militar en Irán: 787 muertos

La escalada de violencia en el Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico tras la ejecución de una de las operaciones militares más devastadoras de la última década. Este miércoles 4 de marzo de 2026, una ofensiva conjunta lanzada por las fuerzas de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní ha dejado un saldo preliminar de 787 personas fallecidas, según los reportes de agencias internacionales y autoridades locales. La incursión, denominada por el Pentágono como una "acción defensiva de gran escala", tuvo como objetivo principal desarticular la infraestructura de misiles balísticos y centros de mando de la Guardia Revolucionaria en respuesta a los recientes ataques contra sedes diplomáticas occidentales.

¿Cómo ocurrió la ofensiva militar en Irán?

El despliegue bélico incluyó el uso de bombarderos de largo alcance y enjambres de drones de última generación que impactaron puntos estratégicos en Teherán, Isfahán y la zona costera del Golfo Pérsico. Testigos en la capital iraní describieron una noche de explosiones ininterrumpidas que iluminaron el cielo, mientras los sistemas de defensa antiaérea intentaban, con poco éxito, interceptar la lluvia de proyectiles guiados por satélite. Aunque el alto mando israelí afirmó que los ataques fueron "quirúrgicos" y dirigidos estrictamente a instalaciones militares, las autoridades de salud en Irán reportan que una parte significativa de las víctimas son civiles atrapados en áreas residenciales cercanas a los complejos gubernamentales.

Reacciones internacionales a la ofensiva

La magnitud de la cifra de muertos ha generado una condena inmediata de organismos internacionales y potencias como China y Rusia, quienes han solicitado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. En Washington, la administración de Donald Trump justificó la ofensiva argumentando que se detectaron preparativos para un ataque inminente contra activos estadounidenses en la región, asegurando que la operación ha "neutralizado la capacidad de agresión de Teherán por los próximos cinco años". Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó el acto como un crimen de guerra y una violación flagrante a la soberanía nacional, prometiendo una "venganza de proporciones históricas".

Consecuencias económicas y geopolíticas

Mientras el humo aún se disipa sobre las ciudades afectadas, los mercados globales han reaccionado con pánico, llevando el precio del petróleo a niveles récord ante el temor de que el Estrecho de Ormuz sea cerrado como represalia. Esta ofensiva conjunta no solo representa un cambio radical en la política exterior de la coalición liderada por Estados Unidos, sino que coloca al mundo al borde de una confrontación regional de consecuencias impredecibles. Las próximas horas serán determinantes para saber si la diplomacia aún tiene un espacio mínimo de maniobra o si este ataque marca el inicio formal de una guerra abierta en el corazón de la zona con mayores reservas energéticas del planeta.