Relación entre Donald Trump y Reino Unido se ve afectada por Irán

Donald Trump ha vuelto a criticar a Keir Starmer por la negativa del Reino Unido a ayudar en los ataques ofensivos contra Irán, diciendo que la relación obviamente no es lo que era.

Starmer había emitido su más fuerte crítica hasta el momento a la acción de Trump en Irán, diciendo que el Reino Unido no creía en un cambio de régimen desde los cielos y defendió su decisión de no permitir el uso de bases británicas para llevar a cabo los ataques.

Críticas de Trump a Starmer

Pero el primer ministro dijo que el Reino Unido permitiría el uso de sus bases para acciones defensivas para proteger a las fuerzas aliadas y a las naciones en el Golfo y en Medio Oriente que han sido golpeadas por una ola de ataques de represalia después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Trump comparó desfavorablemente las acciones de Starmer con el apoyo de Francia a los ataques y con el respaldo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. 'No ha sido de ninguna ayuda. Nunca pensé que vería eso. Nunca pensé que vería eso del Reino Unido. Amamos al Reino Unido', dijo.

"En realidad, es un mundo diferente. Simplemente, la relación que teníamos con su país es muy distinta. Es muy triste ver que la relación ya no es lo que era".

Postura de Starmer sobre la intervención

Starmer había sido elogiado anteriormente por su capacidad de mantener una relación con el volátil presidente estadounidense, pero el lunes en la Cámara de los Comunes, el primer ministro expresó dudas sobre la acción estadounidense en Teherán y su legalidad.

"Todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones. Cualquier acción del Reino Unido debe tener siempre una base legal y un plan viable y bien pensado", dijo. "Ese es el principio que apliqué a las decisiones que tomé durante el fin de semana".