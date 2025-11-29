Betssy Chávez condenada a 11 años de cárcel por golpe de Estado en Perú

Betssy Chávez, la ex primera ministra de Perú que se encuentra actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, fue condenada este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación como coautora en el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú encontró a Chávez culpable del delito de conspiración para rebelión, junto a Castillo y al exjefe de gabinete Aníbal Torres, quienes recibieron la misma pena.

¿Qué ocurrió?

El tribunal emitió una nueva orden de búsqueda y captura contra Betssy Chávez, quien permanece en la sede diplomática de México a la espera de un salvoconducto que el gobierno de transición de Perú (presidido interinamente por José Jerí) aún no ha concedido para que pueda viajar a territorio mexicano.

Como parte de la sentencia, Chávez también fue condenada a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y a la obligación de pagar una indemnización de 12 millones de soles (aproximadamente 3.5 millones de dólares) al Estado peruano, junto a los demás implicados.

¿Cuál fue el rol de Chávez en la conspiración?

De acuerdo con el fallo judicial, los jueces determinaron que Castillo, Chávez y Torres se reunieron la noche previa al golpe para redactar el mensaje a la nación en el que el exmandatario ordenó cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial.

El tribunal concluyó que Chávez estaba al tanto del contenido del mensaje inconstitucional y, a pesar de ello, coordinó el ingreso "irregular" de periodistas del canal estatal TV Perú para la retransmisión en vivo del discurso, ocultándoles el motivo de la convocatoria. También se demostró que al terminar la transmisión, Chávez abrazó a Castillo y posteriormente intentó huir hacia la Embajada de México.

La pena impuesta a la exministra fue inferior a los 25 años de cárcel que solicitaba inicialmente la Fiscalía, debido a que, durante el juicio, el organismo reconoció que no había elementos suficientes para sostener el delito de rebelión y cambió la acusación por el de conspiración para rebelión.