Trump confirma conversación telefónica con Maduro en medio de tensión

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó haber sostenido una conversación telefónica con Nicolás Maduro, líder de Venezuela, país con el que Washington no mantiene relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, Trump se negó a ofrecer detalles sobre el contenido de la llamada, que se da en medio de una escalada de tensión en el Caribe.

Al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario respondió: "La respuesta es sí", para luego zanjar el tema con un tajante: "No quiero comentar al respecto."

¿Qué ocurrió?

La confirmación se produce días después de que el diario The New York Times reportara, citando fuentes anónimas, que la conversación se había dado la semana pasada con el objetivo de negociar una posible reunión entre ambos líderes en Estados Unidos.

La llamada ocurre en un contexto de creciente hostilidad. Apenas la semana pasada, el presidente Trump había insinuado posibles acciones militares por tierra contra las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela, además de las operaciones navales ya en curso.

Estados Unidos mantiene desplegado en la zona el portaaviones USS Gerald Ford y una creciente flotilla de destructores como parte de la Operación Lanza del Sur, dirigida contra el supuesto trasiego de drogas. Paralelamente, la Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a las aerolíneas comerciales a ejercer cautela en el espacio aéreo venezolano debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar".

¿Cuál es el contexto general?

La Administración Trump también había designado al grupo venezolano "Cártel de los Soles" como organización terrorista, intensificando las presiones contra el gobierno de Maduro.