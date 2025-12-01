Vigilancia internacional ante el avance de la gripe aviar H5N1

La Gripe aviar H5N1 se está extendiendo globalmente, te contamos los síntomas, características y por qué está bajo vigilancia internacional.

Reportan que la gripe aviar H5N1 se está extendiendo globalmente lo que ha generado una preocupación en la infección de aves y otros mamíferos.

Este virus altamente patógeno de la influenza A se mantiene bajo vigilancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Aunque su transmisión es baja en humanos, esta gripe aviar H5N1 puede causar la muerte.

¿Cuáles son los síntomas en humanos?

La gripe aviar H5N1 es un subtipo altamente patógeno (HPAI) del virus de la influenza A que pertenece a la familia Orthomyxoviridae.

HPAI quiere decir que este virus es sumamente contagioso y causa una enfermedad grave con una alta mortalidad en aves. Este afecta a aves acuáticas silvestres, aves de corral y otros mamíferos, y en casos particulares hasta humanos aunque de una manera muy baja. Aunque la tasa de letalidad en humanos por el virus del H5N1 ha sido históricamente alta, superando el 50% de los casos reportados a nivel mundial desde 2003.

Los síntomas en humanos se manifiestan como una influenza mayor con:

- Fiebre alta generalmente más de 38 grados centígrados

- Síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta y dificultad para respirar

- Conjuntivitis (inflamación de la membrana del ojo)

- Síntomas gastrointestinales (diarrea, vómitos) en las etapas tempranas, que son más comunes en el H5N1 que en la influenza estacional

- Neumonía grave y síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que pueden conducir a la muerte

¿Por qué está bajo vigilancia internacional?

Este virus de la gripe aviar de H5N1 se mantiene bajo vigilancia internacional porque el contagio se ha extendido a otros animales como zorros, visones, osos, leones marinos y hasta el ganado vacuno, al menos en Estados Unidos, por lo que se teme que pueda mutar e ir adaptando a otros mamíferos.

También existe temor internacional por los contagios con el ganado vacuno debido a la cercanía que existe con los humanos, sin embargo los países tienen reservas de vacunas y planes de emergencia ante una posible pandemia en los subtipos de H5N1 conocidos.