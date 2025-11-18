Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

Cristiano Ronaldo tendrá un encuentro con el presidente Donald Trump este martes en la Casa Blanca, según informaron a CNN dos funcionarios del Gobierno estadounidense. La reunión se llevará a cabo el mismo día en que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, participará en una agenda completa de actividades con el mandatario.

¿Qué significa esta reunión para Ronaldo?

El delantero del Al Nassr, figura de la Liga Profesional Saudí, suma 143 goles con la selección de Portugal y es el primer futbolista masculino en anotar en cinco Copas del Mundo. Además, este año se convirtió en el primer jugador de fútbol en alcanzar la categoría de multimillonario, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

¿Cuál es el futuro de Cristiano Ronaldo en el fútbol?

En una reciente entrevista con CNN, Ronaldo aseguró que el Mundial de la FIFA 2026 será "definitivamente" el último que dispute. A sus 41 años para entonces, considera que esa edición marcará el cierre de su etapa en grandes torneos. También adelantó que su retiro profesional podría llegar en uno o dos años más.

La Copa Mundial de 2026 —la más grande de la historia, con 48 selecciones— comenzará el 11 de junio y será organizada por Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo oficial se realizará el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, un evento al que Trump evalúa asistir, según autoridades consultadas.