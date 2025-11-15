Trump afirma que México y Colombia tienen un problema con el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país mantiene un persistente "problema" con México y Colombia en relación con el masivo ingreso de drogas ilícitas a territorio estadounidense. A pesar de destacar que su administración ha trabajado "muy bien" y que el flujo de narcóticos ha disminuido en general, el mandatario señaló que los resultados en la lucha contra el narcotráfico en México y Colombia "no han sido favorables".

Las declaraciones de Trump se emitieron en un contexto donde el presidente estadounidense ha ejercido una constante presión sobre México para intensificar el combate a los cárteles de la droga y evitar el tráfico transfronterizo hacia Estados Unidos desde el inicio de su administración el pasado 20 de enero.

¿Cuál es el contexto de las declaraciones de Trump?

Trump fue directo al señalar la persistencia del desafío con sus vecinos del sur:

"Hemos logrado muchos avances con Venezuela en términos de detener el ingreso masivo de drogas. Pero tenemos un problema con México, tenemos un problema con Colombia, me refiero al país Colombia. Lo estamos haciendo muy bien", declaró el mandatario.

El presidente ya había acusado a México en octubre pasado, afirmando que los cárteles "tienen una alianza con el gobierno de México" y que su actividad "ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos".

¿Qué postura tiene el gobierno estadounidense sobre la cooperación?

Las críticas de Trump contrastan con las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que el gobierno estadounidense no enviará tropas a México ni tomará decisiones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico.

Rubio había enfatizado que Estados Unidos está dispuesto a brindar toda la ayuda que México necesite, incluyendo equipo, entrenamiento e intercambio de inteligencia, "si nos lo pidieran". No obstante, la postura de Trump subraya la insatisfacción de la Casa Blanca con la efectividad de los esfuerzos antidrogas en el lado mexicano. El mandatario concluyó que México debe esforzarse mucho más para combatir el tráfico de estupefacientes que cruzan la frontera.