Brasil inaugura monumental estatua de la Vírgen, la más grande del mundo

En el municipio de Crato, en el estado de Ceará, Brasil, miles de personas se congregaron para presenciar la inauguración de la que se considera la estatua de la Virgen María más grande del mundo. Con 54 metros de altura, la imagen de Nuestra Señora de Fátima supera incluso al Cristo Redentor de Río de Janeiro, cuya altura es de 38 metros.

¿Qué ocurrió?

El monumento fue presentado durante las celebraciones del Jubileo de la Esperanza 2025 y contó con la presencia de autoridades religiosas y gubernamentales, entre ellas el diputado federal José Guimarães, quien calificó la noche como un momento de fe. La alcaldía de Crato había anticipado la llegada de aproximadamente 35 mil fieles para el evento.

La ceremonia incluyó una misa especial frente al monumento, seguida de la bendición inaugural. Artistas religiosos como la Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello participaron con presentaciones musicales, generando un ambiente de celebración que se extendió por varias horas.

La estatua, instalada en el Jardín de Nuestra Señora de Fátima, tuvo un fuerte respaldo desde sus primeras etapas. En diciembre de 2024, el alcalde Zé Ailton destacó la importancia histórica del proyecto, asegurando que transformaría el lugar y reafirmaría la identidad espiritual de la región del Cariri, donde la devoción a la Virgen es profunda.

En redes sociales, numerosos usuarios compartieron imágenes del monumento, resaltando su imponencia y el impacto que genera a primera vista. Para el Gobierno de Ceará, se trata no solo del mayor monumento mariano del mundo, sino también de un nuevo símbolo para la fe católica en Brasil.

El evento congregó a peregrinos de diversas zonas, quienes viajaron hasta Crato para participar en una jornada marcada por la fe, la música y la emoción colectiva. La inauguración consolida a la ciudad como un nuevo punto clave del turismo religioso en el país, con expectativas de que la afluencia de visitantes impulse la economía local y fortalezca el sentido espiritual de la comunidad.