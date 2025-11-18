Trump arremete contra México y advierte posibles ataques para frenar el narcotráfico

Durante un evento en la Casa Blanca relacionado con la Federación Internacional de Futbol Asociación, Donald Trump lanzó nuevas declaraciones polémicas hacia México. El exmandatario afirmó que estaría dispuesto a autorizar ataques en territorio mexicano con el propósito de detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"¿Lanzaría ataques en México para detener el narcotráfico? No tengo problema. Haremos lo que sea necesario", afirmó, insistiendo en que el flujo de drogas provoca la muerte de "cientos de miles de personas" en su país.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Trump también se refirió a los disturbios ocurridos durante una marcha el fin de semana en la Ciudad de México, asegurando que ha seguido los hechos y que, en su opinión, el país enfrenta "graves problemas". "No estoy contento con México", añadió.

Ante la pregunta de si una intervención militar dependería del permiso del gobierno mexicano, evitó responder directamente, pero aseguró que ha mantenido conversaciones con autoridades del país. "Ellos saben cómo lo digo", comentó.

¿Qué acciones propone Trump para combatir el narcotráfico?

El exmandatario sostuvo que Estados Unidos "conoce cada ruta, cada dirección y cada puerta" de los narcotraficantes, y recalcó que consideraría atacar también los llamados "corredores terrestres". Según sus palabras, por cada embarcación que logran detener "se salvan 25 mil vidas", y aseguró que actualmente "prácticamente no entran drogas por mar".

Trump afirmó que, de plantear estas acciones ante el Congreso, tanto republicanos como demócratas las respaldarían, y reiteró que gran parte de las muertes por drogas en Estados Unidos "provienen de México".

Basó sus argumentos en que, según su administración, los recientes operativos militares han reducido en 85% el tráfico por vía marítima, aunque no ofreció pruebas. Destacó que aún habría un 15% sin identificar. En ese contexto, Estados Unidos ha desplegado un amplio dispositivo militar en el Caribe, el cual ha realizado 21 ataques contra embarcaciones acusadas —también sin presentar evidencia— de transportar drogas. Estos operativos han dejado 83 personas muertas, de acuerdo con reportes oficiales.