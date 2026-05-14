Cuba analiza aceptar ayuda de E.E.U.U. tras admitir crisis total de combustible en la isla

El gobierno de Cuba analiza la posibilidad de aceptar una oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares propuesta por Estados Unidos, luego de admitir que el país enfrenta una situación crítica por la falta total de combustible.

La disposición fue expresada por Bruno Rodríguez, quien señaló que La Habana está abierta a conocer los detalles de la propuesta estadounidense y el mecanismo mediante el cual podría implementarse.

Horas antes, el ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la isla ya no cuenta con reservas de diésel ni fueloil, combustibles esenciales para el funcionamiento de las plantas termoeléctricas del país. El funcionario aseguró que únicamente disponen de gas extraído de pozos nacionales, cuya producción ha aumentado, aunque sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda energética.

Según explicó De la O Levy, el sistema energético cubano atraviesa una situación "extremadamente tensa" debido a las restricciones petroleras y a la reducción de importaciones derivadas del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

La crisis ha provocado apagones de hasta 20 y 22 horas en distintas regiones, incluso en zonas de La Habana. Hospitales, escuelas y oficinas gubernamentales han visto afectadas sus operaciones, mientras que el sector turístico también resiente el impacto de las fallas eléctricas.

Cuba dependía principalmente del suministro de petróleo proveniente de Venezuela y México; sin embargo, ambos países suspendieron los envíos. Venezuela interrumpió las exportaciones tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que México frenó el abastecimiento luego de amenazas arancelarias anunciadas por Donald Trump contra países que apoyaran energéticamente a la isla.

El ministro cubano también informó que el único cargamento reciente de petróleo llegó desde Rusia con 100 mil barriles de crudo, aunque dichas reservas ya fueron consumidas.

En medio de este panorama, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Cuba rechazó previamente una oferta de ayuda humanitaria. No obstante, el Departamento de Estado reiteró esta semana el ofrecimiento y señaló que la asistencia sería distribuida junto con la Iglesia católica y organizaciones humanitarias consideradas confiables.

Washington afirmó que corresponde al gobierno cubano decidir si acepta la ayuda o asume la responsabilidad por impedir el acceso a asistencia considerada vital para la población.

Por su parte, Bruno Rodríguez sostuvo que la mejor manera de apoyar a Cuba sería aliviar las sanciones económicas, comerciales y energéticas impuestas por Estados Unidos, las cuales —aseguró— se han endurecido en los últimos meses.

El conflicto bilateral se intensificó recientemente luego de que Washington aplicara nuevas sanciones contra funcionarios cubanos acusados de violaciones a los derechos humanos, medidas que el gobierno de la isla calificó de ilegales y abusivas.

La tensión social también comenzó a reflejarse en las calles. Tras un nuevo apagón masivo registrado el miércoles, cientos de personas salieron a protestar en distintos puntos de La Habana, donde bloquearon vialidades y lanzaron consignas contra el gobierno. De acuerdo con reportes internacionales, se trató de una de las jornadas de manifestaciones más intensas desde el inicio de la crisis energética.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, responsabilizó a Estados Unidos por el agravamiento de la situación y aseguró que las medidas económicas impuestas contra la isla son la principal causa del colapso energético actual.