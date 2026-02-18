Tensión en el Caribe: Cuba y Rusia desafían a Estados Unidos y exigen el fin del bloqueo

Moscú y La Habana elevaron este miércoles su voz conjunta contra las políticas que han profundizado la crisis energética y económica en Cuba, en medio de lo que consideran una intensificación del histórico bloqueo impulsado por Estados Unidos. La reunión diplomática en Rusia marca un punto álgido en las relaciones internacionales de la región.

¿Qué declaró Bruno Rodríguez sobre el diálogo con EE.UU.?

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero solo si este se desarrolla con respeto mutuo y en igualdad de condiciones, sin presiones que profundicen la asfixia económica que vive la isla. Rodríguez también calificó de injusta la consideración de Estados Unidos hacia Cuba como "amenaza", subrayando que la soberanía y el futuro del país caribeño son inalterables.

¿Qué acciones tomó Rusia ante el bloqueo naval?

Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, pidió a Washington que abandonara cualquier plan de imponer un bloqueo naval o fortalecer el cerco energético contra Cuba, calificando esas acciones de inaceptables e ilegítimas. Lavrov afirmó que tales medidas solo agravan tensiones y que las disputas deben resolverse mediante diálogo. Rusia también ha denunciado que las sanciones unilaterales violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y ha reiterado su apoyo a Cuba defendiendo la cooperación entre ambos países frente a lo que Moscú describe como intentos de asfixiar a la isla.

Impacto del bloqueo en la población cubana

La presión estadounidense —a través de restricciones energéticas y sanciones secundarias a los países que ayudan a la isla— ya provoca efectos concretos: Se reportan severas escaseces de combustible en Cuba, con interrupciones de servicios básicos y apagones que afectan hospitales, transporte público y la distribución de agua y alimentos. Incluso aerolíneas internacionales han suspendido vuelos por falta de jet fuel. Rusia planea enviar petróleo y combustible en calidad de ayuda humanitaria, a pesar de las posibles tensiones con Washington. Estos factores han generado una fuerte discusión sobre cómo equilibrar sanciones con obligaciones humanitarias y el bienestar de la población cubana.

Solidaridad internacional ante la crisis cubana

La posición de Rusia y Cuba no es aislada. Países como México, Chile y España han anunciado apoyo o enviado ayuda humanitaria, especialmente alimentos, aunque no siempre combustible debido a la presión de Estados Unidos. Al mismo tiempo, organismos internacionales como la ONU han advertido que las sanciones podrían vulnerar derechos humanos y agravar una crisis ya profunda.