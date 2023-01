Dan de alta a Jair Bolsonaro tras presentar fuerte dolor abdominal

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro anuncio por medio de sus redes sociales que este fue dado de alta, después de que fue internado tras presentar un fuerte dolor abdominal, justo en donde fue apuñalado durante uno de sus discursos.

El exmandatario de Brasil agradeció las muestras de apoyo de su connacionales, además destaco que su dolor nació de su atentado contra su vida.

"Ayer nuevo dolor y alta hospitalaria en Orlando, Estados Unidos. (Estamos) agradecidos por las oraciones y mensajes de pronta recuperación", ha aseverado el propio Bolsonaro en un mensaje en su cuenta de Twitter, adjuntando una foto en la que se le ve reclinado en la cama de un hospital.

- Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

- Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

- Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2??2?? (@jairbolsonaro) January 10, 2023

"Después de ser apuñalado en (el municipio de) Juiz de Fora, me sometí a cinco cirugías. Desde la última, he tenido dos veces más dolencias que me han llevado a otros procedimientos médicos", ha detallado el propio exmandatario.

El exmandatario abandono Brasil un día antes de que su mandato terminara, esto para evitar entregar el poder al actual presidente de Brasil, Lula Da Silva.