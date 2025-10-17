Encuentran bandera de EE. UU. con esvástica en oficina de congresista republicano

Washington, D.C. - Una bandera de Estados Unidos alterada para mostrar una esvástica fue hallada en la oficina del congresista republicano Dave Taylor, representante por Ohio. El hecho, considerado alarmante, provocó la inmediata condena del legislador, quien aseguró haber iniciado una investigación en conjunto con la Policía del Capitolio.

La imagen de la bandera, divulgada por Politico, revela que algunas franjas rojas y blancas fueron dispuestas en forma de esvástica. Según el mismo medio, la fotografía fue tomada durante una reunión virtual en la que participaba un miembro del personal de Taylor, y la bandera parecía estar fijada a la pared dentro de un cubículo de oficina.

Taylor, quien se encuentra en su primer periodo como legislador y representa a un distrito al este de Cincinnati, expresó su rechazo total al símbolo:

"Tengo conocimiento de una imagen que parece representar un símbolo vil y profundamente inapropiado cerca de un empleado de mi oficina. El contenido de esa imagen no refleja los valores ni las normas de esta oficina, de mi personal ni los míos, y la condeno en los términos más enérgicos", dijo a través de un comunicado.

La oficina del congresista catalogó el incidente como un acto de "vandalismo" y afirmó que no se emitirán más declaraciones mientras la investigación esté en curso.

Por su parte, la Policía del Capitolio no ha emitido comentarios oficiales, alegando que su oficina de información pública permanece cerrada debido al cierre del gobierno. Tampoco se ha obtenido respuesta por parte de la portavoz del congresista.