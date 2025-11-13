Tribunal de apelaciones suspende orden de Trump sobre Delta y Aeroméxico

Delta Air Lines y Aeroméxico podrán mantener su alianza activa luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden emitida por el presidente Donald Trump que buscaba dar por terminada la cooperación entre ambas aerolíneas.

De acuerdo con las agencias Bloomberg y Reuters, un panel conformado por tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, concedió la suspensión de la orden, lo que permitirá que la alianza siga vigente mientras se revisa el caso en instancias judiciales.

¿Qué ocurrió?

La decisión judicial otorga un respiro a ambas compañías, que en octubre interpusieron una demanda para bloquear la disposición del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT).

La suspensión fue emitida mientras el tribunal analiza la solicitud de Delta y Aeroméxico para revisar la instrucción del gobierno estadounidense, que exigía desmantelar la alianza antes del 1 de enero de 2026.

El pasado 15 de septiembre, el gobierno de Trump ordenó poner fin al acuerdo, vigente desde hace casi nueve años, que permite coordinar horarios, precios y capacidad de vuelos entre ambos países, argumentando preocupaciones relacionadas con la competencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

De acuerdo con los reportes, la orden formaba parte de una serie de acciones impulsadas por la Casa Blanca dirigidas al sector de aviación mexicano, bajo el argumento de garantizar condiciones equitativas de competencia en el mercado.