Denuncian robos en el museo Frida Kahlo

La exdirectora de los museos Anahuacalli y La Casa Azul, Hilda Trujillo, denunció que varias obras de la icónica pintora mexicana, Frida Kahlo, desaparecieron de los recintos dedicados a las obras y pertenencias de la artista.

Por medio de una entrevista en El Universal, la exdirectora señalo que tras una investigación en los archivos de la artista descubrió que varias piezas de la artista, junto con páginas de su diario, ahora están en colecciones privadas.

Retrato de Irene Bohus, Fantasía de una estufa, Dibujo drolático, Mi chata ya no me quiere y Dibujo estudio para mis abuelos, mis padres y yo, ya no están en posesión de los museos.

?? COMUNICADO OFICIAL. El legado de Frida y Diego no se manipula, no se distorsiona y no se debilita. Nuestro compromiso es con la historia de México. pic.twitter.com/JK3MxCpIPG — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) April 3, 2025

La sustracción de 10 obras de Frida Kahlo, según la investigación, se remonta a finales de la década de los 50, hasta finales de los 90

Ante esto, la administración de los museos negaron esta versión, afirmando que lo señalando por la directora carece de sustento.