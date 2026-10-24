Fallo judicial frena construcción del muro fronterizo en Texas: Departamento de Justicia apela

WASHINGTON — El Gobierno de Estados Unidos elevó ante la Corte Suprema una solicitud de emergencia para revertir el fallo judicial que paralizó la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, defendiendo un proyecto presupuestado en 46 mil millones de dólares a escala nacional.

La medida interpuesta por el Departamento de Justicia busca levantar la orden de suspensión preliminar emitida a principios de mes por la jueza federal Kathleen Cardone. El fallo dictaminó detener los movimientos de tierra y el levantamiento de infraestructura a lo largo de un sector fronterizo de 805 kilómetros, al considerar inválidas las exenciones a regulaciones ambientales otorgadas por la Secretaría de Seguridad Nacional en zonas de baja incidencia migratoria.

Acciones de la autoridad

En medio del litigio, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, defendió la continuidad del proyecto argumentando que dejar tramos desprotegidos desplazaría las rutas del tráfico clandestino operadas por el crimen organizado hacia áreas desérticas. La representación legal del Ejecutivo adujo además que la parálisis de las obras genera costos diarios superiores a los 460 mil dólares por concepto de arrendamiento de maquinaria y mantenimiento de equipos detenidos.

Detalles confirmados

El expediente, remitido al magistrado Samuel Alito, fijó como plazo límite el 29 de octubre para que las organizaciones ambientalistas y los propietarios de terrenos demandantes presenten sus alegatos. Las autoridades federales proyectan concluir el trazado principal de la barrera física para finales de diciembre de 2027.