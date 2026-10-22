Bukele anuncia operación militar en Haití para rescatar a cuatro soldados salvadoreños secuestrados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una operación militar en Haití para intentar rescatar a cuatro soldados salvadoreños que habrían sido secuestrados por pandillas en territorio haitiano. El mandatario exigió su liberación con vida y lanzó una advertencia a los responsables para evitar una escalada de violencia.

De acuerdo con la información compartida por Bukele en redes sociales, los cuatro militares, especializados en aviación, desaparecieron el domingo cuando regresaban de comprar alimentos en un mercado. Según la versión del presidente, durante ese trayecto habrían sido privados de su libertad por integrantes de grupos criminales.

Acciones de la autoridad

Ante lo ocurrido, el Gobierno salvadoreño anunció acciones para localizar y rescatar a sus elementos. Bukele dirigió un mensaje a los líderes de las pandillas, en el que advirtió que las acciones realizadas hasta ese momento serían menores frente a las consecuencias que podrían enfrentar si los cuatro rehenes no eran liberados con vida.

Hasta el momento, ninguna pandilla se había atribuido públicamente la responsabilidad del secuestro, de acuerdo con la información proporcionada.

Detalles confirmados

La presencia del personal salvadoreño en Haití forma parte de una misión internacional de apoyo a la seguridad del país caribeño. Según información de la BBC, los cuatro militares integraban la Fuerza de Represión de Pandillas, un contingente multinacional creado en octubre de 2025 con el objetivo de contribuir al restablecimiento de la seguridad ante la violencia de los grupos criminales.

El equipo salvadoreño está integrado por pilotos y técnicos de aviación cuyas funciones incluyen tareas logísticas, transporte y evacuaciones médicas. Su participación, de acuerdo con los datos disponibles, no estaba enfocada en enfrentamientos directos con las pandillas.

Impacto en la comunidad

La desaparición de los cuatro militares provocó una respuesta directa del presidente salvadoreño, quien condicionó la intensidad de las acciones posteriores a la liberación de los rehenes. Su mensaje estuvo dirigido a los jefes de las pandillas, a quienes exigió entregar con vida a los soldados. La advertencia abre un nuevo episodio de tensión en torno a la situación de seguridad en Haití y a la participación de fuerzas internacionales en las labores para contener la violencia.

Por ahora, la información disponible no identifica a los responsables del secuestro ni detalla el resultado de la operación anunciada por Bukele. La prioridad expresada por el mandatario es localizar a los cuatro salvadoreños y conseguir su liberación.