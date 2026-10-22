Detienen a hombre por atar a su esposa a una silla mientras él veía la NFL

RICHMOND — Un ciudadano de 64 años fue arrestado en la ciudad de Richmond, Virginia, tras ser acusado de haber inmovilizado a su esposa dentro de su vivienda para evitar ser interrumpido mientras presenciaba un partido de futbol americano por televisión.

El incidente violento ocurrió durante la noche del pasado domingo 11 de octubre en un inmueble localizado sobre la calle Maplewood Avenue. Elementos del Departamento de Policía de Richmond acudieron al domicilio tras recibir un reporte telefónico por un altercado de carácter doméstico en la propiedad.

El incidente y la intervención policial

A su llegada al lugar de los hechos, las autoridades policiales entrevistaron a la víctima, quien declaró que su cónyuge la ató a una silla ubicada en la zona del sótano. La mujer explicó a los agentes que permaneció privada de su movilidad durante un lapso aproximado de 30 a 45 minutos hasta que logró liberarse de sus ataduras por sus propios medios.

Al ser interrogado por los uniformados en el sitio, el sospechoso, identificado como Terry Ward, admitió haber utilizado cinta adhesiva para sujetar las extremidades superiores de su esposa. El agresor justificó sus acciones ante los agentes manifestando que buscaba evitar que la víctima lo molestara mientras observaba la transmisión televisiva del programa Sunday Night Football de la NFL.

Consecuencias legales para el agresor

Tras la confesión recopilada por las fuerzas del orden, Ward fue trasladado a las instalaciones policiales. Según consta en las actas judiciales del caso, el individuo enfrenta un cargo delictivo grave por secuestro, además de una acusación formal por agresión en contra de un familiar.

El proceso legal continuará en el Tribunal de Distrito de Richmond para Asuntos de Menores y Relaciones Familiares, donde el acusado deberá comparecer formalmente durante la audiencia fijada para el próximo 10 de noviembre.