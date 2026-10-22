Francia investiga primer caso humano de virus Shamonda

PARÍS — Las autoridades sanitarias francesas iniciaron una investigación tras confirmarse el primer caso humano conocido de infección por el virus Shamonda, correspondiente a un paciente con enfermedades previas graves que falleció en la región oriental del país.

El organismo epidemiológico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades mantiene el seguimiento del acontecimiento junto con los servicios locales de salud. Los análisis iniciales señalan que el paciente presentaba condiciones de salud complejas, por lo que las investigaciones clínicas buscan determinar si el patógeno causó la muerte de forma directa o si actuó como un factor agravante en el deterioro del individuo.

Acciones de la autoridad

El virus Shamonda, perteneciente al serogrupo Simbu dentro de la familia de los orthobunyavirus, afecta principalmente al ganado bovino, ovino y caprino. Su mecanismo de transmisión ocurre a través de las picaduras de insectos vectores, en particular dípteros del género Culicoides, habiéndose registrado previamente la presencia del agente patógeno en explotaciones agrícolas de la zona durante las estaciones de primavera y verano.

Detalles confirmados

Las evaluaciones preliminares de los organismos internacionales sugieren que el suceso representa un evento aislado y no constituye una amenaza de transmisión comunitaria sostenida entre personas. Actualmente no existen vacunas desarrolladas para uso humano o veterinario destinadas a este virus, por lo que las acciones sanitarias se enfocan en el control de vectores y el monitoreo zoosanitario.