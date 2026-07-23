Estados Unidos aprueba acuerdo nuclear con Arabia Saudita

Estados Unidos le permitirá a Arabia Saudita desarrollar energía nuclear.

El 22 de julio se reportó que la administración presidencial de los Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, logró un acuerdo en materia de energía nuclear con Arabia Saudita.

En pleno conflicto bélico con Irán, incursionado por los limitantes impuestos para desarrollar energía nuclear por parte de los Estados Unidos, otro país del Medio Oriente ha logrado el visto bueno para desarrollar un programa de energía nuclear civil.

Medios han destacado que dicho acuerdo enriquecerá la producción y gestión del uranio. Sin embargo, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos.

El Acuerdo 123 permitirá a Arabia Saudita avanzar en su programa nuclear civil.

El proyecto fue nombrado ´Acuerdo 123´. Fue firmado por Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, y por su homólogo de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman. Medios políticos aseguraron que la resolución tiene intenciones pacíficas, sin la proliferación nuclear.

Chris Wright asegura que el acuerdo cumple con estándares de seguridad y no proliferación.

´Pueden tener la certeza de que estos acuerdos cumplen con los más altos estándares de seguridad y no proliferación nuclear, al tiempo que se apoyan en la mejor tecnología nuclear y en los mejores científicos del mundo, desarrollados aquí mismo en Estados Unidos´ aseguró Chris Wright.