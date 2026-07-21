T-MEC: Claudia Sheinbaum descarta nuevos aranceles para México

¿Qué pasará con México? Claudia Sheinbaum responde ante nuevos aranceles de Estados Unidos a Canadá.

Claudia Sheinbaum señaló que México no tendrá nuevos aranceles luego de que Estados Unidos impusiera 50 % en aranceles a productos de Canadá. Claudia Sheinbaum aseguró que México no será el siguiente país al que Estados Unidos le imponga aranceles como ocurrió con Canadá para productos como automóviles y bebidas alcohólicas.

Desde su conferencia mañanera del 21 de julio de 2026, la presidenta compartió con seguridad que no habrá más aranceles para México.

Respuesta de Sheinbaum sobre aranceles

Asimismo, resaltó que los trabajos para la revisión del T-MEC inician esta semana de manera formal en México, junto con una reunión que sostendrá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Sheinbaum muestra seguridad para México tras aranceles de Estados Unidos a Canadá ante revisión del T-MEC.

Ante la pregunta expresa sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a México como lo hizo con Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió "no", entre risas.

Inicio de la revisión del T-MEC

Con ello, mostró seguridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en medio del inicio formal de la revisión del T-MEC en México.