Estados Unidos recauda 13 mil mdd por petróleo venezolano: ¿dónde está el dinero?

Estados Unidos recauda 13 mil mdd por petróleo venezolano; persisten dudas sobre su destino

Cuestionan cuál es la verdadera cantidad del dinero recaudado por Estados Unidos por el petróleo venezolano. Se dice que Estados Unidos recaudó 13 mil millones de dólares por el petróleo venezolano, pero solo ha informado en enero y febrero la entrega de 500 millones de dólares a Venezuela.

Las dudas sobre el dinero recaudado por Estados Unidos con el petróleo venezolano persisten, pues congresistas demócratas han acusado que este debía ser entregado para ayudar a Venezuela ante los sismos de junio.

Estados Unidos habría recaudado 13 mil mdd con el petróleo venezolano. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó en mayo de 2026 que Estados Unidos entregó 500 millones de dólares a Venezuela del dinero recaudado por su petróleo. Sin embargo, la especulación sigue.

¿Qué declararon los congresistas sobre el dinero recaudado?

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente atención sobre la política comercial de Estados Unidos y sus posibles repercusiones para los países con los que mantiene relaciones económicas estratégicas.

Detalles sobre la Sección 301 en el comercio

Sheinbaum recordó que el procedimiento anunciado por Washington está relacionado con la llamada Sección 301, un mecanismo de la legislación comercial estadounidense que permite investigar prácticas consideradas desleales y, en determinados casos, aplicar sanciones o aranceles. La presidenta destacó que este proceso es distinto al aplicado anteriormente con los llamados aranceles recíprocos, donde México recibió un tratamiento diferenciado gracias a las disposiciones establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).