Donald Trump y su broma sobre un tercer mandato en 2028

Trump bromea con presentarse a las elecciones de EU en 2028 para un tercer mandato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

¿Qué dice la 22° Enmienda de la Constitución de Estados Unidos?

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021. ¿Qué dice la 22° Enmienda de la Constitución de Estados Unidos? La “Sección 1. Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces, y ninguna persona que haya desempeñado dicho cargo o haya actuado como presidente durante más de dos años de un periodo para el que se haya elegido a otra persona como mandatario, será elegida para el cargo más de una vez”.

Reacciones del ex presidente sobre su futuro político

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again / Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.