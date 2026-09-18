Biólogos confirman nueva especie de felino en Bolivia

LA PAZ — Un equipo de biólogos e investigadores confirmó el descubrimiento de una nueva especie de felino silvestre en territorio boliviano, un hallazgo científico catalogado como histórico al representar la primera identificación de este tipo de mamífero en la región en más de cien años.

El hallazgo se logró mediante el despliegue de cámaras trampa y expediciones de campo desarrolladas en zonas selváticas y ecosistemas protegidos del país sudamericano. Los análisis morfológicos y genéticos practicados a los ejemplares documentados permitieron diferenciar a este especimen de otras variedades de felinos pequeños que habitan en la cuenca amazónica y los Andes.

El descubrimiento se realizó en zonas selváticas de Bolivia.

Especialistas en conservación destacaron que la confirmación de esta especie evidencia la alta biodiversidad que aún resguardan los bosques tropicales de Bolivia, así como la urgencia de fortalecer los programas de preservación territorial ante amenazas como la deforestación y la pérdida de hábitat.

La nueva especie resalta la biodiversidad de los bosques tropicales.

Las instituciones académicas involucradas en el estudio anunciaron que continuarán con las investigaciones en la zona para determinar la densidad poblacional, los hábitos de vida y el estado de conservación del felino, con el objetivo de promover declaratorias formales de protección para su entorno natural.

Investigaciones continuarán para proteger el hábitat del felino.