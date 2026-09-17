Donald Trump amenaza con aranceles a la Unión Europea por Canadá

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia comercial contra la Unión Europea al amenazar con aplicar aranceles elevados o interrumpir el intercambio mercantil directo si el bloque aprueba la incorporación de Canadá como miembro asociado.

La reacción del mandatario estadounidense ocurrió tras la propuesta presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para otorgar a Canadá el estatus de primer país asociado de la Unión Europea. El planteamiento contempla estrechar la colaboración bilateral en materias de defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial, computación cuántica y ciberseguridad, así como el desarrollo de proyectos conjuntos en la región del Ártico.

Trump calificó la iniciativa de integración como un intento hostil que afectaría los intereses de su nación, advirtiendo que responderá con barreras impositivas severas a las exportaciones provenientes del territorio europeo. No obstante, en Canadá la propuesta cuenta con un respaldo ciudadano superior al ochenta por ciento, según mediciones de opinión pública que favorecen la profundización de los nexos estratégicos con Europa.

La propuesta de Canadá como miembro asociado

La escalada en el discurso comercial evidencia el aumento de las tensiones diplomáticas entre Washington, Ottawa y Bruselas, en un contexto en el que la Unión Europea busca diversificar sus alianzas globales para fortalecer su autonomía económica y de seguridad.