Trump reconoce avances de Sheinbaum, pero exige actuar contra funcionarios ligados al narco

El gobierno de Donald Trump presentó el miércoles 16 de septiembre un memorando con una lista actualizada de países que, desde la perspectiva de Estados Unidos, están relacionados con la producción o el tránsito de drogas hacia territorio estadounidense. México y Canadá aparecen entre las naciones incluidas.

El documento, publicado por el Departamento de Estado, plantea una postura con dos vertientes hacia México. Por una parte, Washington reconoce algunas de las acciones emprendidas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum; por otra, plantea nuevas exigencias en materia de seguridad y combate a la corrupción.

La lista contempla países de distintas regiones, entre ellos Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

Reconocimiento a las acciones de Sheinbaum

En el apartado dedicado a México, el gobierno de Trump destacó los resultados que atribuye a la administración de Sheinbaum en materia de seguridad.

Estados Unidos reconoció los decomisos de mayores cantidades de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el incremento de recursos militares y policiales en la frontera que comparten ambos países.

El memorando también señala que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha contribuido a la eliminación de algunos de los líderes de cárteles considerados más notorios, entre ellos "El Mencho".

Sin embargo, el reconocimiento estuvo acompañado de una exigencia. De acuerdo con el documento, México tendría que adoptar más medidas e incrementar la inversión destinada a seguridad.

La presión por los funcionarios vinculados al narcotráfico

Entre los puntos planteados por Trump también aparece la exigencia de identificar, detener y llevar ante la justicia a funcionarios públicos que, según el documento, estén relacionados con actividades del narcotráfico.

Este señalamiento ocurre mientras en Estados Unidos existe una investigación relacionada con funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha.

El contenido del memorando llega además después de que Claudia Sheinbaum reiterara la importancia de la soberanía de México durante su segundo Grito de Independencia.

Venezuela queda fuera de la lista

El documento también menciona el caso de Venezuela. Trump afirmó que, tras la detención de Nicolás Maduro, Estados Unidos comenzó a observar resultados derivados de una mayor cooperación con el gobierno interino venezolano contra los cárteles.

A partir de esos avances, Venezuela dejó de ser considerada por Estados Unidos dentro del grupo de países que no cumplen con sus compromisos en la lucha contra el tráfico de drogas.