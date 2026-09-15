Zohran Mamdani encabeza desfile del Día de la Independencia de México en Nueva York

NUEVA YORK — El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó las festividades conmemorativas del Día de la Independencia de México durante un desfile llevado a cabo en Sunset Park, Brooklyn, consolidando un gesto de acercamiento institucional hacia la comunidad hispana residente en la urbe estadounidense.

Mamdani, reconocido como el primer alcalde de fe musulmana en liderar el gobierno neoyorquino, se convirtió en el primer mandatario municipal en marchar activamente dentro de este festejo patriótico. Vestido con distintivos de la bandera mexicana, saludó a las familias congregadas a lo largo del recorrido, donde los asistentes entonaron vítores de bienvenida y muestras de respaldo popular hacia su presencia en el acto.

El alcalde Mamdani destaca la importancia de la comunidad mexicana en Nueva York durante el desfile.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el mandatario destacó el papel central de la población mexicana en la dinámica económica y social de la metrópoli, señalando que la gesta histórica de independencia representa una muestra de determinación comunitaria por construir su propio futuro. Durante el evento se presentaron muestras culturales tradicionales y símbolos patrios aportados por colectivos locales.

El evento en Brooklyn incluyó muestras culturales y símbolos patrios de la comunidad hispana.

La participación del gobernante ocurre en un marco de debate político sobre el papel de las comunidades migrantes en Estados Unidos, marcado por réplicas recientes de figuras políticas republicanas hacia el uso de símbolos patrios extranjeros en espacios públicos. Frente a este panorama, las autoridades neoyorquinas reafirmaron el compromiso de la ciudad de mantener la integración y la protección de los derechos de la población migrante en su jurisdicción.