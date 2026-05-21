Detienen en Culiacán a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez

La mañana del 20 de mayo de 2026, el boxeador Omar Chávez fue detenido en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México.

El reporte oficial señala que Omar Alonso Chávez, también identificado como "el Químico Chávez", fue arrestado alrededor de las 8:53 de la mañana por elementos de la policía estatal de Sinaloa.

Detalles de la detención

Tras su captura, el hijo del exboxeador Julio César Chávez fue ingresado al Centro Penitenciario de Aguarato. Según los datos disponibles, la detención ocurrió frente a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Complejo Estatal de Seguridad Pública, sitio donde también se encuentra dicho centro penitenciario.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado los motivos del arresto de Omar Chávez.

Antecedentes familiares

El caso surge meses después de que Julio César Chávez Jr., hermano de Omar, fuera detenido en Estados Unidos durante el verano de 2025 y posteriormente extraditado a México. Chávez Jr. enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, relacionados con una carpeta de investigación iniciada en 2019 por la Fiscalía General de la República contra el cártel de Sinaloa y presuntos integrantes, entre ellos Ovidio Guzmán.

Hasta ahora, Julio César Chávez no ha emitido declaraciones públicas sobre la detención de su hijo Omar.