Francia podría enfrentar aranceles del 200% si no va a la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Francia un aumento en los aranceles al 200% si no asiste a la Junta de Paz para Gaza que propuso.

La tensión entre Francia y Estados Unidos ha llevado a que Donald Trump filtre un mensaje que Emmanuel Macron le mandó sobre su postura en Siria, Irán y Groenlandia.

Por otra parte, Donald Trump filtró un segundo mensaje de presuntamente Mark Rutte, el secretario general de OTAN donde demuestra su apoyo sobre Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos extendió invitaciones a varios países, entre ellos Francia, a la Junta de Paz para Gaza, pero Emmanuel Macron ya rechazó el ir a la reunión.

Ante ello, Donald Trump mostró desconocimiento a que Emmanuel Macron se haya negado a ir a la Junta de Paz para Gaza y le restó importancia al recordar que pronto dejará de ser presidente de Francia.

Sin embargo, las palabras del presidente concluyeron en una amenaza directa a Francia asegurando que podría "imponer" un aumento de arancel de 200% a los vinos y champanes que exportan.

Según Donald Trump, esto llevará a que Francia sí tenga interés en ir a la Junta de Paz para Gaza, aunque aclaró "no tiene que unirse" rechazando la obligación de asistir.

Ante ello, aunque Macron no se ha pronunciado al respecto, Annie Genevard, la ministra francesa de Agricultura, calificó las amenazas de hostiles, "una amenaza que busca que los europeos se dobleguen... es un chantaje".

Por otra parte, se dice que si Francia rechazó su asistencia a la Junta de Paz para Gaza es porque cuestiona el multilateralismo y cree que es desplazante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Donald Trump filtra la opinión de Francia sobre Siria, Irán, Groenlandia y su interés en una G7.

Con una captura de pantalla de lo que aparentemente es un mensaje de Macron a Trump, este muestra la postura que tiene sobre Siria e Irán.

"Estamos totalmente de acuerdo con el tema de Siria (...) Podemos hacer grandes cosas con respecto a Irán".

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Por otra parte, Macron le hace ver a Donald Trump el desentendido que tiene sobre las acciones que Estados Unidos busca tener sobre Groenlandia.

"No entiendo qué estás haciendo con respecto a Groenlandia".

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Asimismo, el supuesto mensaje privado muestra el interés que Macron tiene sobre el cese del ataque en Gaza, ofreciendo organizar una G7 donde hasta pueda ir Rusia para poner fin al conflicto.

"Puedo organizar una reunión del G7 después de Davos en París el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los daneses, los sirios y los rusos".

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Mark Rutte se reunirá con Donald Trump para hablar de Groenlandia.

Aunque Emmanuel Macron de Francia no entiende los dichos de Donald Trump sobre Groenlandia, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se verá con el presidente de Estados Unidos.

Una segunda conversación filtrada por Donald Trump con un mensaje que Mark Rutte de la OTAN le mandó, muestra el interés de este a hablar sobre Groenlandia.

Asimismo, con un tono aparentemente complaciente, Mark Rutte engrandece lo que Donald Trump ha hecho en Siria "es increíble", asegurándole será en Davos donde destaque su labor en "Gaza y Ucrania".