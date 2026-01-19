Contactanos
Mundo

Putin acepta invitación de Trump para la Junta de Paz de Gaza

Líderes mundiales y figuras clave son convocados para participar en la Junta de Paz de Gaza.

Por Staff / La Voz - 19 enero, 2026 - 12:44 p.m.
Putin acepta invitación de Trump para la Junta de Paz de Gaza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Rusia asegura que Trump invitó a Putin a la Junta de Paz de Gaza

      Putin fue invitado por Trump a la Junta de Paz de Gaza; Rusia analiza la propuesta.

      El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a integrarse a la Junta de Paz de Gaza.

      Un nuevo organismo internacional que buscará supervisar la gobernanza y la reconstrucción de la Franja de Gaza, informó el Kremlin este lunes 19 de enero de 2026.

      "El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz"

      Dmitri Peskov, vocero del gobierno de Rusia

      Peskov añadió que Rusia se encuentra actualmente "aclarando todos los matices" de la propuesta con Washington, sin precisar si Moscú ya ha aceptado formalmente participar en el nuevo órgano.

      Trump convoca a líderes mundiales a la Junta de Paz de Gaza

      La Casa Blanca anunció previamente que, como parte del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se conformará un Consejo de Paz presidido por Donald Trump, encargado de supervisar tanto la administración del territorio como los esfuerzos de reconstrucción tras el conflicto.

      De acuerdo con la presidencia estadounidense, varios jefes de Estado y de Gobierno ya han recibido invitaciones formales para integrarse a la Junta de Paz de Gaza.

      Entre los líderes mundiales convocados se encuentran:

      Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

      Javier Milei, presidente de Argentina

      Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

      Santiago Peña, presidente de Paraguay

      Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto

      Abdalá II, rey de Jordania

      Mark Carney, primer ministro de Canadá

      Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

      Edi Rama, primer ministro de Albania

      Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

      Nicu?or Dan, presidente de Rumanía

      Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

      Vladimir Putin, presidente de Rusia

      Asesores, diplomáticos y figuras clave también fueron invitados a la Junta de Paz de Gaza

      Además de mandatarios, la Casa Blanca confirmó que figuras políticas, diplomáticas y empresariales de alto nivel también fueron convocadas para participar en la Junta de Paz de Gaza, entre ellas:

      Steve Witkoff

      Jared Kushner

      Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido

      Marc Rowan, empresario

      Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro

      Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza

      Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía

      Ali Al-Thawadi, diplomático de Catar

      General Hasan Rashad, director de la inteligencia de Egipto

      Reem Al-Hashimy, ministra de Emiratos Árabes Unidos

      Yakir Gabay, multimillonario israelí

      Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado la fecha de instalación formal del Consejo ni el alcance exacto de sus facultades, aunque subrayó que se tratará de un mecanismo clave para el futuro político y humanitario de la Franja de Gaza.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados