Putin acepta invitación de Trump para la Junta de Paz de Gaza

Rusia asegura que Trump invitó a Putin a la Junta de Paz de Gaza
Putin fue invitado por Trump a la Junta de Paz de Gaza; Rusia analiza la propuesta.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a integrarse a la Junta de Paz de Gaza.
Un nuevo organismo internacional que buscará supervisar la gobernanza y la reconstrucción de la Franja de Gaza, informó el Kremlin este lunes 19 de enero de 2026.
"El presidente Putin también recibió la invitación para unirse a ese Consejo de Paz"
Dmitri Peskov, vocero del gobierno de Rusia
Peskov añadió que Rusia se encuentra actualmente "aclarando todos los matices" de la propuesta con Washington, sin precisar si Moscú ya ha aceptado formalmente participar en el nuevo órgano.
Trump convoca a líderes mundiales a la Junta de Paz de Gaza
La Casa Blanca anunció previamente que, como parte del plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en Gaza, se conformará un Consejo de Paz presidido por Donald Trump, encargado de supervisar tanto la administración del territorio como los esfuerzos de reconstrucción tras el conflicto.
De acuerdo con la presidencia estadounidense, varios jefes de Estado y de Gobierno ya han recibido invitaciones formales para integrarse a la Junta de Paz de Gaza.
Entre los líderes mundiales convocados se encuentran:
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
Javier Milei, presidente de Argentina
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
Abdalá II, rey de Jordania
Mark Carney, primer ministro de Canadá
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia
Edi Rama, primer ministro de Albania
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría
Nicu?or Dan, presidente de Rumanía
Nikos Christodoulides, presidente de Chipre
Vladimir Putin, presidente de Rusia
Asesores, diplomáticos y figuras clave también fueron invitados a la Junta de Paz de Gaza
Además de mandatarios, la Casa Blanca confirmó que figuras políticas, diplomáticas y empresariales de alto nivel también fueron convocadas para participar en la Junta de Paz de Gaza, entre ellas:
Steve Witkoff
Jared Kushner
Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido
Marc Rowan, empresario
Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
Ali Al-Thawadi, diplomático de Catar
General Hasan Rashad, director de la inteligencia de Egipto
Reem Al-Hashimy, ministra de Emiratos Árabes Unidos
Yakir Gabay, multimillonario israelí
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado la fecha de instalación formal del Consejo ni el alcance exacto de sus facultades, aunque subrayó que se tratará de un mecanismo clave para el futuro político y humanitario de la Franja de Gaza.