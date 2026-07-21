Mundial 2030: Uruguay, Argentina y Paraguay celebrarán el centenario

¿Dónde será el Mundial 2030? Conoce las sedes, países anfitriones y la fecha de inicio

Con el Mundial 2026 ya definido, la FIFA se prepara para una edición sin precedentes de la Copa del Mundo. El Mundial 2030 conmemorará el centenario del primer torneo celebrado en Uruguay y será el primero en la historia que tendrá seis países anfitriones distribuidos en tres continentes.

La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos fue ratificada por la FIFA como sede principal del campeonato, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos conmemorativos para celebrar los 100 años de la primera Copa del Mundo.

¿Cuándo empieza el Mundial 2030?

La FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030. El calendario contempla tres partidos conmemorativos los días 8 y 9 de junio en Uruguay, Argentina y Paraguay. Posteriormente, entre el 13 y 14 de junio se realizará la ceremonia oficial de inauguración y el partido inaugural en una de las sedes principales: España, Portugal o Marruecos.

El resto de la fase de grupos comenzará el 15 y 16 de junio, mientras que la gran final está programada para el 21 de julio de 2030.

¿Qué países serán sede del Mundial 2030?

La edición de 2030 será única porque se jugará en seis países:

1. España

2. Portugal

3. Marruecos

4. Uruguay

5. Argentina

6. Paraguay

España, Portugal y Marruecos recibirán la mayor parte de los encuentros del torneo, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un partido cada uno como homenaje al centenario del Mundial.